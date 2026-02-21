Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: драк не будет.
Нападающий сборной США Джей Ти Миллер поделился мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира против Канады.
В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырех наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ).
В первой игре хоккеисты устроили три драки в течение первых 10 секунд встречи. В финале Олимпиады за драку следует удаление до конца матча.
«Ну, никаких драк не будет. Я ожидаю упорной борьбы, такой же, как и в двух предыдущих матчах против них», – сказал Миллер.
Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Ты это Ткачукам расскажи .
Про драки сильно сомнительно. Может как в финале К4Н со стартовым свистком и не случится, но вот в игре условный Ткачак, особенно если команда будет проигрывать, обязательно спровоцирует драку.
