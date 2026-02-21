Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»

Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: драк не будет.

Нападающий сборной США Джей Ти Миллер поделился мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира против Канады.

В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырех наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ).

В первой игре хоккеисты устроили три драки в течение первых 10 секунд встречи. В финале Олимпиады за драку следует удаление до конца матча.

«Ну, никаких драк не будет. Я ожидаю упорной борьбы, такой же, как и в двух предыдущих матчах против них», – сказал Миллер.

