  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ. Вероятно, он прокомментирует 3-й период
8

Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ. Вероятно, он прокомментирует 3-й период

Снуп Догг поучаствует в трансляции матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ.

Рэпер Снуп Догг, являющийся «почетным тренером» сборной США на Олимпиаде-2026, примет участие в трансляции матча против Швеции в 1/4 финала мужского хоккейного турнира.

NBC Sports объявил об «уникальной альтернативной трансляции третьего периода» на одном из кабельных каналов. Подробности не уточняются, но ожидается, что Снуп Догг выступит в роли одного из комментаторов.

Матч начнется 18 февраля в 23:10 по московскому времени.

«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Снуп Догг
logoОлимпиада-2026
logoСборная Швеции по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
телевидение
logoНХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Трансляция затягивает", "Всё дымится от напряжения", "Огненная игра", "Косяк вратаря"...
Лучше бы первый период. К третьему все мысли будут только о еде.
Нам бы такого в тренера
Весело будет наверное
Снуг Дог и Даниил Марков
топ-трансляция
Вероятно, он прокомментирует 3-й период.
Большая вероятность что нет.
Почётный тренер)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии
18 февраля, 22:41
Драйзайтль о том, что Мэттью Ткачак сравнил его с подружкой невесты: «Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает»
18 февраля, 11:34
Михаил Дегтярев: «Если МОК не будет обсуждать возвращение России, мы пойдем в суд, линия отсечки – май. Убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону»
18 февраля, 10:41
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
2 минуты назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
11 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
23 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
38 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
51 минуту назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем