Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ. Вероятно, он прокомментирует 3-й период
Снуп Догг поучаствует в трансляции матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ.
Рэпер Снуп Догг, являющийся «почетным тренером» сборной США на Олимпиаде-2026, примет участие в трансляции матча против Швеции в 1/4 финала мужского хоккейного турнира.
NBC Sports объявил об «уникальной альтернативной трансляции третьего периода» на одном из кабельных каналов. Подробности не уточняются, но ожидается, что Снуп Догг выступит в роли одного из комментаторов.
Матч начнется 18 февраля в 23:10 по московскому времени.
«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
топ-трансляция
Большая вероятность что нет.