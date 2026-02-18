Михаил Дегтярев: «Если МОК не будет обсуждать возвращение России, мы пойдем в суд, линия отсечки – май. Убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону»

Дегтярев о допуске россиян: пойдем в суды, если МОК не будет решать вопрос.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о готовности обращаться в швейцарские суды, если российских спортсменов по-прежнему не будут допускать на мировую арену.

– В Италии сейчас проходит Олимпиада. Смотрите ли вы трансляции? За кого болеете и переживаете?

– Конечно, смотрю все что могу. В комнате переговоров, в машине, на всех гаджетах – везде настроен Okko. С особым удовольствием – лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина – мне это очень нравится, потому что зрелищно.

Конечно, болею везде за наших, особенно за лыжников и фигуристов. Многие ведь смогли принять участие в Олимпийских играх в том числе благодаря нашей решительной позиции в судах.

Россия – неотъемлемая часть олимпийского движения. Я недавно в интервью упомянул генерала Бутовского – одного из учредителей и основателей МОК. Для многих это было откровением, многие этого не знали. Так что мы наше место в олимпийском движении никому не отдадим, просто потому, что нас там кто-то прессует. Мы вернемся на Олимпиады полноценно.

– Источники в американской прессе утверждают, что МОК уже вроде бы не против полноценного возвращения России. И, например, глава FIS Йохан Элиаш поддерживает это решение. Когда ждать хороших новостей?

– Должен пройти исполком МОК. Исполком – это неоднородная среда, там есть разные мнения. Но с юридической точки зрения вопрос решен. Никаких двойных толкований нет. Есть консенсус, что мы соответствуем Олимпийской хартии и что причины нашего отстранения в 2022 году устранены. Мы ничей спортивный суверенитет не нарушаем.

– А что должно произойти на исполкоме МОК с процедурной точки зрения? Голосование?

– Обсуждение и голосование. Скорее всего, это будет после Олимпийских и Паралимпийских игр. Где-то, наверное, в апреле-мае. Но это не наш монастырь, мы не можем настаивать – только обращаться и просить. Что я и делаю.

А то, что в западной прессе появились такие высказывания и утечки... Невозможно же бесконечно надувать информационный пузырь. Общественное мнение зреет, люди видят, что конфликтов в мире много, и если всех выгонять, то от олимпийского движения ничего не останется. Поэтому такой тренд наметился. Тот же Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея, на днях высказался за возвращение России и Беларуси.

– Они все высказываются, но допускать нас как-то не торопятся...

– А мы просим, требуем, заставляем. Если МОК не будет выносить наш кейс на обсуждение, то мы, конечно, пойдем в суд. Линия отсечки – май.

И мы пойдем в суд не просто с требованием восстановить Олимпийский комитет России в правах, но будем подавать коммерческий иск в швейцарские гражданские суды, потому что теряем деньги, которые тратим на подготовку спортсменов, не допущенных к соревнованиям из-за решения МОК. Неправомерного решения, по нашему мнению.

Тут есть причинно-следственная связь: мы теряем деньги, потому что нас незаконно не пускают. Я убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону, потому что там с правосудием нормально все, – сказал Дегтярев.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»