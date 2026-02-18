  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Если МОК не будет обсуждать возвращение России, мы пойдем в суд, линия отсечки – май. Убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону»
Михаил Дегтярев: «Если МОК не будет обсуждать возвращение России, мы пойдем в суд, линия отсечки – май. Убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону»

Дегтярев о допуске россиян: пойдем в суды, если МОК не будет решать вопрос.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о готовности обращаться в швейцарские суды, если российских спортсменов по-прежнему не будут допускать на мировую арену.

– В Италии сейчас проходит Олимпиада. Смотрите ли вы трансляции? За кого болеете и переживаете?

– Конечно, смотрю все что могу. В комнате переговоров, в машине, на всех гаджетах – везде настроен Okko. С особым удовольствием – лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина – мне это очень нравится, потому что зрелищно.

Конечно, болею везде за наших, особенно за лыжников и фигуристов. Многие ведь смогли принять участие в Олимпийских играх в том числе благодаря нашей решительной позиции в судах.

Россия – неотъемлемая часть олимпийского движения. Я недавно в интервью упомянул генерала Бутовского – одного из учредителей и основателей МОК. Для многих это было откровением, многие этого не знали. Так что мы наше место в олимпийском движении никому не отдадим, просто потому, что нас там кто-то прессует. Мы вернемся на Олимпиады полноценно.

– Источники в американской прессе утверждают, что МОК уже вроде бы не против полноценного возвращения России. И, например, глава FIS Йохан Элиаш поддерживает это решение. Когда ждать хороших новостей?

– Должен пройти исполком МОК. Исполком – это неоднородная среда, там есть разные мнения. Но с юридической точки зрения вопрос решен. Никаких двойных толкований нет. Есть консенсус, что мы соответствуем Олимпийской хартии и что причины нашего отстранения в 2022 году устранены. Мы ничей спортивный суверенитет не нарушаем.

– А что должно произойти на исполкоме МОК с процедурной точки зрения? Голосование?

– Обсуждение и голосование. Скорее всего, это будет после Олимпийских и Паралимпийских игр. Где-то, наверное, в апреле-мае. Но это не наш монастырь, мы не можем настаивать – только обращаться и просить. Что я и делаю.

А то, что в западной прессе появились такие высказывания и утечки... Невозможно же бесконечно надувать информационный пузырь. Общественное мнение зреет, люди видят, что конфликтов в мире много, и если всех выгонять, то от олимпийского движения ничего не останется. Поэтому такой тренд наметился. Тот же Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея, на днях высказался за возвращение России и Беларуси.

– Они все высказываются, но допускать нас как-то не торопятся...

– А мы просим, требуем, заставляем. Если МОК не будет выносить наш кейс на обсуждение, то мы, конечно, пойдем в суд. Линия отсечки – май.

И мы пойдем в суд не просто с требованием восстановить Олимпийский комитет России в правах, но будем подавать коммерческий иск в швейцарские гражданские суды, потому что теряем деньги, которые тратим на подготовку спортсменов, не допущенных к соревнованиям из-за решения МОК. Неправомерного решения, по нашему мнению.

Тут есть причинно-следственная связь: мы теряем деньги, потому что нас незаконно не пускают. Я убежден, что швейцарские суды встанут на нашу сторону, потому что там с правосудием нормально все, – сказал Дегтярев. 

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»

отстранение и возвращение России
49 комментариев
Линия отсечки
-------------------------
Ого, теперь красные линии и до спорта добрались?🤭
Ответ Berton
Дегтярёв начинает сразу с коричневых
"А сечку жрите в там в МОК сами" спето голосом М.Круга.
А чего за 4 года так и не пошли?
Дел много было. Мощную доказательную базу готовили.
Сейчас как жахнут по судам в Швейцарии мощными исками под руководством нанятых Россией десятком Солов Гудманов, так МОК в ужасе всех разбанит и принесёт извинения 🤭
Причем на заседаниях в судах начнут слюной брызгать про утративший ценности запад, а потом в эфирах на ТВ говорить о предвзятости после того, как все иски отклонят.
"причины нашего отстранения в 2022 году устранены"
Похоже, мы чего-то не знаем.
А какие были причины? Кто знает, ответьте , пожалуйста.
В мае узнаем получается
Как-то странно выглядят УГОВОРЫ чтобы только начали обсуждать допуск российских спортсменов, когда несколько раз с нашей стороны звучали слова что все эти международные спортивные чиновники и федерации на коленях приползут уговаривать российские клубы, сборные и спортсменов принять участие в международных соревах🤷)
Спустя 4 года в суд! - А что так можно было?
А ФФКР чего сидит? За юниоров кто-нибудь там думает шевелиться?
Можно ещё в Гаагу попробовать, там любят судиться с россиянами
Май месяц говоришь. А что будет в мае?
"Недолго ждать, отпустят по весне"
Огороды, будет уже не до этого.
Больше всего денег мы тратим на СВО. И потратим ещё очень много, чтобы восстановить нормальную жизнь в этих регионах. Все эти суды пшик по затратам.
"Банщик идёт в суд" во всех кинотеатрах в мае
