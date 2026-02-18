Фото
«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде

Туктамышева встретила в Милане Снуп Догга и сфотографировалась с ним.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фото и видео с рэпером Снуп Доггом.

Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.

«Я в шоке», – написала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
Снуп Догг
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Меня больше интересует, почему Снуп Догг в принципе комментирует ФК? Я сильно сомневаюсь, что он в нем что-то понимает...
Ответ Cathrine
Меня больше интересует, почему Снуп Догг в принципе комментирует ФК? Я сильно сомневаюсь, что он в нем что-то понимает...
Ему скорее хоккей комментировать надо, знает как правильно забивать😅
Ответ Cathrine
Меня больше интересует, почему Снуп Догг в принципе комментирует ФК? Я сильно сомневаюсь, что он в нем что-то понимает...
п...т складно
Прямо молятся на этого Снулла. Просто рэпер, сделали из него икону)
Вот Малинин потусовался с ним и завалил произволку))
Ответ Olga.t
Прямо молятся на этого Снулла. Просто рэпер, сделали из него икону) Вот Малинин потусовался с ним и завалил произволку))
Их "план" на прокат провалился😁
Ответ Olga.t
Прямо молятся на этого Снулла. Просто рэпер, сделали из него икону) Вот Малинин потусовался с ним и завалил произволку))
вообще-то - это легенда музыкальной сцены

просто рэпер - это какой-нибудь всратый гейгерт
Снупп - посол мира 😅 тусуется со всеми странами, от США до Ямайки ✌️ Я не знаю кому пришла в голову идея подрядить его на Олимпиаду, но это гениальная идея!!
Ответ tt23
Снупп - посол мира 😅 тусуется со всеми странами, от США до Ямайки ✌️ Я не знаю кому пришла в голову идея подрядить его на Олимпиаду, но это гениальная идея!!
Так это вроде вторая уже его олимпиада)
Ответ tt23
Снупп - посол мира 😅 тусуется со всеми странами, от США до Ямайки ✌️ Я не знаю кому пришла в голову идея подрядить его на Олимпиаду, но это гениальная идея!!
Он от ESPN на Олимпиаде.😁😁😁
Не очень понятно, что Лиза делает на ОИ. С интервью и Майя бы справилась, тем более иногда у Лизы такие ошибки в речи, что неловко становится.
Ответ ekaterina_)))
Не очень понятно, что Лиза делает на ОИ. С интервью и Майя бы справилась, тем более иногда у Лизы такие ошибки в речи, что неловко становится.
Скорее всего из-за Петра.
Ответ Olga Korolyuk
Скорее всего из-за Петра.
она его ни на минуту не оставляет, по всему миру за ним ездит
Тру рэпер старой школы 🤙
Все, жизнь удалась. На ОИ побывала, со Снуп Доггом пофоткалась, поела и пошопилась.
ну хай Лиза хоть так на ОИ оторвется.
Вот Лиза на ОИ даже не была, а Гленн и Карен Чен -ОЧ
Ответ Срезик
ну хай Лиза хоть так на ОИ оторвется. Вот Лиза на ОИ даже не была, а Гленн и Карен Чен -ОЧ
Ну Гленн довольна интересна и умеет ультраси. и вообще далеко не самая слабая фигуристка
Да, я вчера поржал с того, что они пригласили Снуп Дога в качестве эксперта по ФК😂
А меня шокировала новость о внуке Снупа. Не в смысле трагедии, это, к сожалению, жизнь и в ней случаются такие грустные вещи. Сколько вообще само восприятие Снуп Дога как дедушки- довольно необычно )
Ответ NoThanks
А меня шокировала новость о внуке Снупа. Не в смысле трагедии, это, к сожалению, жизнь и в ней случаются такие грустные вещи. Сколько вообще само восприятие Снуп Дога как дедушки- довольно необычно )
Снуп матёрый пёс. Пережил бандитские войны, не сел, карьеру построил и до сих пор на приколэдесах сидит.
Снуп Догг: Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай.... 😇😉😁🤘
