«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде
Туктамышева встретила в Милане Снуп Догга и сфотографировалась с ним.
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фото и видео с рэпером Снуп Доггом.
Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.
«Я в шоке», – написала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
127 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот Малинин потусовался с ним и завалил произволку))
просто рэпер - это какой-нибудь всратый гейгерт
Вот Лиза на ОИ даже не была, а Гленн и Карен Чен -ОЧ