«Я в шоке». Туктамышева сфотографировалась со Снуп Доггом на Олимпиаде

Туктамышева встретила в Милане Снуп Догга и сфотографировалась с ним.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фото и видео с рэпером Снуп Доггом.

Они встретились на Олимпиаде-2026 в Милане, где Туктамышева работает корреспондентом Okko. Снуп Догг присутствует на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.

«Я в шоке», – написала фигуристка.