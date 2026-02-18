Драйзайтль о том, что Мэттью Ткачак сравнил его с подружкой невесты: «Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает»

Драйзайтль о сравнении с подружкой невесты: подколы меня не интересуют.

Форвард сборной Германии Леон Драйзайтль отреагировал на подкол в свой адрес со стороны Мэттью Ткачака .

Нападающий сборной США во время матча команд на Олимпиаде-2026 (5:1) произнес следующую фразу: «Всегда подружка невесты и никогда не невеста, да, Леон?»

В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида » с Ткачаком в составе обыгрывала «Эдмонтон » Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.

«Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает, но СМИ всегда раздувают большую историю, чем есть на самом деле.

Мне нечего добавить, подколы меня не интересуют», – сказал Драйзайтль.

Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: «Она хорошо помогает от судорог. Когда я чувствую, что они подступают, действую на опережение и съедаю ложечку»