Драйзайтль о том, что Мэттью Ткачак сравнил его с подружкой невесты: «Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает»
Драйзайтль о сравнении с подружкой невесты: подколы меня не интересуют.
Форвард сборной Германии Леон Драйзайтль отреагировал на подкол в свой адрес со стороны Мэттью Ткачака.
Нападающий сборной США во время матча команд на Олимпиаде-2026 (5:1) произнес следующую фразу: «Всегда подружка невесты и никогда не невеста, да, Леон?»
В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида» с Ткачаком в составе обыгрывала «Эдмонтон» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.
«Это его игра, и он считает, что хорош в ней. Меня это не задевает, но СМИ всегда раздувают большую историю, чем есть на самом деле.
Мне нечего добавить, подколы меня не интересуют», – сказал Драйзайтль.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
По-любому это прогресс, Леон. До этого Ткачак 10 лет говорил, что у "Эдмонтона" есть только один игрок, а тут вдруг достал лупу и разглядел второго. Персональная атака - это признание)
