Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить, один раз – в храме: «Мужчина пытался схватить их, бежал за нами». Пара рассталась и в суде решает, с кем будут жить дети

Жена Павла Буре заявила, что ее детей пытались похитить в храме.

Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить. Первый инцидент произошел 19 января, когда она с детьми была на службе в храме, пишет Woman.ru.

«К нам подошел незнакомый мужчина, попросил свечу, спустя некоторое время попытался схватить моих детей и побежал за нами», – написала Алина Буре в соцсетях. Вскоре девушка удалила пост, отмечает Parents.ru.

Утверждается, что еще одна попытка похищения случилась спустя два дня: жена Буре выложила кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен якобы напавший на них мужчина. «Дорогие мамы, будьте бдительны и держите детей при себе», – написала Алина.

Ранее стало известно, что член Зала хоккейной славы расстался с супругой и судится с ней. Они решают, с кем будут жить их дочери и сын.

Иск подала Алина, пишет StarHit – ее дело рассматривается в категории «споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей». Экс-хоккеист подал встречный иск в категории «иные споры, возникающие из семейных отношений».

Павел Буре женился на Алине Хасановой в 2009 году, они познакомились во время отдыха в Турции. У них трое детей: Павел (2013 года рождения), Палина (комбинация имен Павел и Алина, 2015) и Анастасия (2018).

Сейчас Павлу 54 года, Алине – 39 лет.

