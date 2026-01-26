  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить, один раз – в храме: «Мужчина пытался схватить их, бежал за нами». Пара рассталась и в суде решает, с кем будут жить дети
Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить, один раз – в храме: «Мужчина пытался схватить их, бежал за нами». Пара рассталась и в суде решает, с кем будут жить дети

Жена Павла Буре заявила, что ее детей пытались похитить в храме.

Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить. Первый инцидент произошел 19 января, когда она с детьми была на службе в храме, пишет Woman.ru.

«К нам подошел незнакомый мужчина, попросил свечу, спустя некоторое время попытался схватить моих детей и побежал за нами», – написала Алина Буре в соцсетях. Вскоре девушка удалила пост, отмечает Parents.ru.

Утверждается, что еще одна попытка похищения случилась спустя два дня: жена Буре выложила кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен якобы напавший на них мужчина. «Дорогие мамы, будьте бдительны и держите детей при себе», – написала Алина.

Ранее стало известно, что член Зала хоккейной славы расстался с супругой и судится с ней. Они решают, с кем будут жить их дочери и сын.

Иск подала Алина, пишет StarHit – ее дело рассматривается в категории «споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей». Экс-хоккеист подал встречный иск в категории «иные споры, возникающие из семейных отношений».

Павел Буре женился на Алине Хасановой в 2009 году, они познакомились во время отдыха в Турции. У них трое детей: Павел (2013 года рождения), Палина (комбинация имен Павел и Алина, 2015) и Анастасия (2018).

Сейчас Павлу 54 года, Алине – 39 лет.

Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»

«Что для вас измена? Но вообще думайте о себе и том, какой мир создаете». Супруга Павла Буре младше его на 15 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Woman.ru
logoПавел Буре
Алина Буре
светская хроника
logoКХЛ
Опять похоже нас ждут грязные семейные разборки, а дети как обычно будут страдать, почему даже обеспеченные люди не могут не заниматься дележкой детей, а просто обеспечить им нормальную, счастливую жизнь без потрясений, но с обоими родителями, пусть и не живущими теперь вместе!
Возникло затишье в хоккейных новостях. Пошла вот эта бодяга.
Ну, и че ей не хватало? Че им всем не хватает?
Ответ Сивуч
Ну, и че ей не хватало? Че им всем не хватает?
Может, наоборот, чего то было слишком много)
Ответ Сивуч
Ну, и че ей не хватало? Че им всем не хватает?
тестостерона
достало жену, который год постоянно смотреть нарезку лучших голов Буре
Ответ Винни-Грет
достало жену, который год постоянно смотреть нарезку лучших голов Буре
Походу у Пашки энюжки закончились, только голы в смотреть осталось. С жиру бесятся жены знаменитых спортсменов. И так для общества ни грамму пользы. Бесполезные люди.
Ответ Ильфат Габдулвалиев
Походу у Пашки энюжки закончились, только голы в смотреть осталось. С жиру бесятся жены знаменитых спортсменов. И так для общества ни грамму пользы. Бесполезные люди.
Янка Вовченко не даст соврать
В имени Палина - Алина полностью, а от Паши только одна буква. Надули Павла при выборе имени.
Ответ grauda
В имени Палина - Алина полностью, а от Паши только одна буква. Надули Павла при выборе имени.
В идеале должно быть Павлина
Ответ JDay
В идеале должно быть Павлина
Пашалина
Но Паша связал бандитов и два месяца пытал в подвале своими хайлайтами
Прочитал и думаю что история для какого нить дешманского портала вуман.ру или спид инфо. А потом глянул на источник и пипец. Спортс, зачем тебе это?
Ответ Ыжык
Прочитал и думаю что история для какого нить дешманского портала вуман.ру или спид инфо. А потом глянул на источник и пипец. Спортс, зачем тебе это?
Клики не пахнут)
Эти люди учат нас патриотизму и скрепам?
Зачем вы на улице вывешиваете нестиранное бельё? Для чего? Или все эти жёны последователи Анджелины Джоли у которой психика с детства нарушена?
"Синдром Диброва", сказывается разница в возрасте
Ответ Владимир Ночевной
"Синдром Диброва", сказывается разница в возрасте
Ну Павлика хотя бы выходил из машины и ничего не торчало)))
