Павел Буре: «Надо быстрее возвращать сборную в мировой хоккей. Канадцы возьмут золото в Милане, а им скажут: «Это Олимпиада, где России не было?» Как ЧМ по футболу без Бразилии»

Буре: надо быстрее возвращать Россию в мировой хоккей.

Представитель России в Международной федерации хоккея Павел Буре призвал допустить сборную России до участия в международных турнирах.

– Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что в начале 2026 года обсудят допуск России к международным соревнованиям, согласно рекомендации МОК. Когда это будет?

– Пока конкретику вам не назову. Но скажу одно: надо быстрее возвращать сборную России в мировой хоккей. Чем быстрее это случится, тем лучше. Вот сейчас пройдет Олимпиада среди профессионалов. России там не будет, хотя мы собрали бы очень сильную команду, с которой можно претендовать на медали. Мы были бы одними из фаворитов.

Вот представьте, что канадцы возьмут золото в Милане. А им потом будут говорить: «Это та Олимпиада, где России не было?» Как в футболе — ты побеждаешь на чемпионате мира, куда не допустили Бразилию. И все скажут: «А, ну с Бразилией мог быть совсем другой расклад».

Всё же для болельщиков надо делать, чтобы им интересно было. Понимаю, что есть огромная политическая составляющая. Но спорт всегда был вне политики. А к сожалению, сегодня в мире происходит то, что спорт стал очень политизированным. Вот в таких реалиях мы живем, – сказал Буре.