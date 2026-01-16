  • Спортс
  • Григоренко на BMW снес ворота ЖК в Челябинске, с ним были Ливо и Никонов. Хоккеисты были в нетрезвом виде, машина подарена за победу на ОИ-2018 («Mash на спорте»)
Игроки «Трактора» снесли ворота одного из жилых комплексов на BMW.

Хоккеисты «Трактора» на BMW снесли ворота одного из жилых комплексов в Челябинске.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Утверждается, что за рулем белого BMW находился нападающий «Трактора» Михаил Григоренко. Машина была подарена ему российским подразделением BMW за победу сборной России на Олимпийских играх 2018 года.

Сообщается, что вместе с Григоренко находились хоккеисты «Трактора» Джош Ливо и Андрей Никонов. По словам свидетеля, игроки были в состоянии алкогольного опьянения.

