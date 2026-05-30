  • «Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом». Серия начнется 2 июня
«Каролина» обыграла «Монреаль» (4-1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории франшизы и впервые за 20 лет.

В 2006-м «Харрикейнс» одолели «Эдмонтон» (4-3) в решающей серии, став чемпионами единственный раз.

В финале текущего розыгрыша плей-офф «Каролина» встретится с «Вегасом», который выбил «Колорадо» (4-0) в финале Запада.

Решающая серия начнется 2 июня (в ночь на 3 июня по московскому времени). Преимущество своей площадки будет у клуба из Роли. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Забирать надо чашку сейчас, потом поздно будет, на следующий сезон Флорида вернется, опять будет 4-0 или 4-1.
Комментарий скрыт
Бобровский и маршанд старые. Остальные все в соку. По 25-28 лет. Загляните в ростер, прежде чем писать ахинею. Флорида отдохнет и по новой начнет доминировать лет 5
12-1 общий счет матчей в плей-офф. Вот это форма
Два свипа и один скрытый свип) Но в данном случае это скорее говорит не о силе Каролины, а о слабости Востока в этом сезоне.
Да ладно. А как же история, что 5 команд из Запада не попали бы в плей-офф на Востоке?
За Каролину в финале
Все за Вегас)
А чем эта бриндаморовская Каролина кому-то не нравится? Лётают пацаны вполне феерично, да, контрпрессинг, да душат соперника, типа не очень зрелищно - а мне нравится) Со мной не так что-то?)))
З.Ы. Развалинами Монреаля удовлетворён. Но канадцы зацепили чем-то в этом ПО. Надо смотреть за ними.
настоящий канадский хоккей. Постоянный накат на ворота, игра от себя, без пауз и откатов. Тоже не понимаю, чем не нравится.
12:1 за три серии. Вот это мясорубка была на Востоке, все как и говорили местные комментаторы) Нереально мощная и плотная Восточная Конференция)
Слабый ПО в этом году
Ну у Вегаса 12-4, тоже не особо превозмогали получается. Две серии в шести матчах, одну на сухую
За 7 матчей в серии
За 8 матчей!
Отличный финал. Каролина прёт к цели как танк, прямолинейно, но неотвратимо. Вегас восстал из пепла и неожиданно обрёл аппетит во время поедания Тортов. Классное столкновение!
Даешь семиматчевую зарубу!
Уверен, нас ждет отличный хоккей.
Да, чем ближе развязка, тем дольше хочется наблюдать за хоккеем и переживать.
Так что семь матчей и как можно больше овертаймов!
Но вряд ли смотрибельный
Команды достойны друг друга, две мясорубки сошлись. Такие и должны быть в финале
Да, уж - а нам уже разрекламировали лучшие полуфиналы за десять лет! А итоге все закончилось в 9 матчей на две серии, даже меньше, чем год назад)))
