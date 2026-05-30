«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом». Серия начнется 2 июня

«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом».

«Каролина » обыграла «Монреаль» (4-1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории франшизы и впервые за 20 лет.

В 2006-м «Харрикейнс» одолели «Эдмонтон» (4-3) в решающей серии, став чемпионами единственный раз.

В финале текущего розыгрыша плей-офф «Каролина» встретится с «Вегасом », который выбил «Колорадо» (4-0) в финале Запада.

Решающая серия начнется 2 июня (в ночь на 3 июня по московскому времени). Преимущество своей площадки будет у клуба из Роли.