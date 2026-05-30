«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом». Серия начнется 2 июня
«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом».
«Каролина» обыграла «Монреаль» (4-1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории франшизы и впервые за 20 лет.
В 2006-м «Харрикейнс» одолели «Эдмонтон» (4-3) в решающей серии, став чемпионами единственный раз.
В финале текущего розыгрыша плей-офф «Каролина» встретится с «Вегасом», который выбил «Колорадо» (4-0) в финале Запада.
Решающая серия начнется 2 июня (в ночь на 3 июня по московскому времени). Преимущество своей площадки будет у клуба из Роли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
З.Ы. Развалинами Монреаля удовлетворён. Но канадцы зацепили чем-то в этом ПО. Надо смотреть за ними.
Уверен, нас ждет отличный хоккей.
Так что семь матчей и как можно больше овертаймов!