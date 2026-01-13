  • Спортс
  • Буре о проблемах с ареной ОИ-2026: «Надо поучиться у России, как проводить Олимпиаду и ЧМ по футболу. Они были образцово‑показательными, мы все делаем по‑настоящему»
Буре: надо поучиться у России, как проводить Олимпиаду и ЧМ по футболу.

Представитель России в Международной федерации хоккея Павел Буре высказался о проблемах с хоккейной ареной в Милане в преддверии Олимпиады-2026.

В ходе второго периода тестовый матч прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду, образовавшуюся между кругами вбрасывания.

Сейчас в североамериканской прессе миллион статей о том, что хоккейная арена в Милане не готова, а ведь в феврале туда приедут звезды НХЛ. Не вспоминаете Олимпиаду‑2006 в Турине, когда вы были генеральным менеджером сборной России?

– Мне повезло, я был на нескольких Олимпиадах – и как игрок, и как руководитель сборной. Но прецедент в том, что Олимпиада‑2014 в Сочи получилась идеальной по организации. На наших аренах тестовые соревнования прошли еще за год до старта зимних Игр. Такого уровня, на котором Россия провела Олимпиаду, не было никогда. И вряд ли будет.

К сожалению, в Италии сейчас много недоработок. Их будут доделывать. Думаю, что в итоге большинство проблем устранят. И все‑таки олимпийский турнир состоится. Но, к сожалению, с Олимпиадой это происходит нередко. Надо поучиться у России, как проводить такие мероприятия, как Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Они были образцово‑показательными.

А в Турине‑2006 великий четвертьфинал Канада – Россия прошел на четырехтысячнике в выставочном павильоне, который переделали под хоккей.

– Прекрасно помню тот павильон. И то, что мы тогда победили Канаду со счетом 2:0. К сожалению, организаторы все делают временно, включая проживание игроков. Когда нас собирали, то мы жили по шесть человек в боксе в олимпийской деревне. Картонные стены, простенькие кровати. Это все на время, чтобы быстрее провести Олимпиаду и о ней забыть.

И посмотрите, какую олимпийскую деревню построили в Сочи. Это же элитное жилье, на века. Сколько объектов в Сириусе, как там сейчас учатся дети, как отдыхают туристы.

Мы в России все делаем по‑настоящему. А другие организаторы – временно, и это повторяется из Олимпиады в Олимпиаду. Когда мы в 1998 году приехали на первые Игры с участием хоккеистов НХЛ в Нагано, то увидели следующее. Представьте, впервые в истории собрались все лучшие игроки мира. Ведь раньше на Олимпиаду приезжали те, кто не подходил для НХЛ.

И вот мы в Японии, смотрим условия жизни и питания в олимпийской деревне. За голову хватались, реально! Игроки НХЛ собирались оттуда уехать, чтобы поселиться в нормальной гостинице. Нас руководство олимпийского комитета умоляло: «Ребята, потерпите, это всего на пару недель. А то будет нечестно – вы можете себе позволить в хороших условиях жить, а у других такой возможности нет».

Олимпиада – это ведь про то, что все равны. Но там в Нагано условия были отвратные. Ужас просто, – сказал Буре. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
