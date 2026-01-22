  • Спортс
  • «Говенная Прибалтика возглавляет антироссийское лобби в руководстве ИИХФ. Печально, что за нас некому заступиться». Майоров о продлении бана России
134

Майоров о продлении бана России: Прибалтика возглавляет антироссийское лобби.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал продление недопуска сборных России и Беларуси на международные соревнования.

Соответствующее решение было принято 21 января на заседании Совета ИИХФ.

«От этого Совета ИИХФ не стоило ждать ничего хорошего. Мы пропустим уже пятый чемпионат мира. Думаю, пока не закончится СВО, никаких изменений в хоккее не будет.

В Совете ИИХФ собралась компания, которая категорически против России, сдвинуть их с места не представляется возможным сейчас. В руководстве федерации сильно антироссийское лобби, которое возглавляет говенная Прибалтика.

Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас.

Очень печально, что в Совете ИИХФ некому заступиться за нас, что нет людей, которые бы высказывали другую точку зрения. Международная федерация хоккея наряду с биатлоном является одной из самых русофобских федераций, которые категорически не воспринимают возвращение наших спортсменов на мировую арену, несмотря на последние рекомендации МОК», – сказал Майоров.

Глава ИИХФ Тардиф о продлении бана России и Беларуси: «Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Это произойдет, когда завершится конфликт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoБорис Майоров
Политика
Федерация хоккея Финляндии
logoЧМ по хоккею
Федерация хоккея Швеции
брань
logoИИХФ
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
