Кубок Стэнли. Финал. «Каролина» победила «Вегас» в 6-м матче серии (3:0) и выиграла трофей
«Каролина» победила «Вегас» в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла трофей.
«Каролина» победила «Вегас» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:0, 4-2) и завоевала главный трофей НХЛ.
Финал
Счет в серии: 2-4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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За Каролину!
Пусть повезет этим парням.
Ну и по персоналиям:
1)Стаал всë-таки урвал КСТ в последний момент
2)Никишин, Свечников и Кочетков пополнили русский список обладателей КС
3)Элерс и Андерсен - второй и третий датские игроки, выигрывавшие КС после Эллера
4)Слэвин сорвал в этом году джек пот, выиграв ОИ и КС
5)Бриндамор всë-таки добился своего и как игрок, и как тренер
6)Но главный герой Каролины - еë ГМ Эрик Тулски, который перед прошлогодним дэдлайном исхитрился за 2 недели выпутаться из почти безнадёжной ситуации с Рантаненом, получив Станковена, потом летом выловил на рынке свободных агентов Элерса и КАМ, дождался приезда Никишина и в итоге за год проскочил в дамки.
Представляю, как Рантанен и Нечас щас такие сидят и офигевают!
Ах да, чуть не забыл - максимальный кэпхит игрока на момент завоевания им КС по-прежнему не превысил 10 млн.
P.s. за обмен Рантанена, Каролина получила не только Станковена, но и Холла, там был трёхсторонний обмен, и вместе они стоят куда дешевле Рантанена, что-то в районе 9 с копейками млн