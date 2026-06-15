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  4. Кубок Стэнли. Финал. «Каролина» победила «Вегас» в 6-м матче серии (3:0) и выиграла трофей

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Кубок Стэнли. Финал. «Каролина» победила «Вегас» в 6-м матче серии (3:0) и выиграла трофей
«Каролина» победила «Вегас» в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла трофей.

«Каролина» победила «Вегас» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:0, 4-2) и завоевала главный трофей НХЛ.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 2-4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Ачо так все не любят Каролину и Бриндамора ? Люди освоили поляну и усердно её топчут . Какие вопросы ?
ОтветБеня_Финитас
Ачо так все не любят Каролину и Бриндамора ? Люди освоили поляну и усердно её топчут . Какие вопросы ?
Тоже не понимаю, почему на Каролину такая реакция. На старте финала мне было все равно, кто победит, а сайчас мои симпатии на стороне Каролины
ОтветБеня_Финитас
Ачо так все не любят Каролину и Бриндамора ? Люди освоили поляну и усердно её топчут . Какие вопросы ?
Тут много девственников из Вегаса.
За 7 матчей!!!
ОтветTBL8688
За 7 матчей!!!
Ну Торторелла не зря же в гостинице Роли своё барахло оставил надеясь вернуться
Идут красавцы молодые, кубок Стенли иже с ними, все равны как на подбор - с ними дядька Бриндамор!

За Каролину!

Пусть повезет этим парням.
Каролина, пора ставить точку
Каролину с Кубком....красиво получилось у Бэрримора - как игрок и тренер ! Хороший финал, но до "культового" не дотянул, после 2;2 были надежды до "культового"...НО ) Никишина, Свечу, Кочеткова - с первенцем ! Очень обидно за Ника Дауда...ну что ж ) Ну и щас вылезет финский системный воспитатель Никишина....Роман Царевич с байками про императрицу Екатерину на Красной Машине, например )) Ну, что друзья...с окончанием сезона ! Еще раз Каролину и болельщиков Ураганов с победой....всем хорошего-морского лета...и увидимся в следующем сезоне !
Каролину с титулом! Они реально давно уже к нему шли.
Ну и по персоналиям:
1)Стаал всë-таки урвал КСТ в последний момент
2)Никишин, Свечников и Кочетков пополнили русский список обладателей КС
3)Элерс и Андерсен - второй и третий датские игроки, выигрывавшие КС после Эллера
4)Слэвин сорвал в этом году джек пот, выиграв ОИ и КС
5)Бриндамор всë-таки добился своего и как игрок, и как тренер
6)Но главный герой Каролины - еë ГМ Эрик Тулски, который перед прошлогодним дэдлайном исхитрился за 2 недели выпутаться из почти безнадёжной ситуации с Рантаненом, получив Станковена, потом летом выловил на рынке свободных агентов Элерса и КАМ, дождался приезда Никишина и в итоге за год проскочил в дамки.
Представляю, как Рантанен и Нечас щас такие сидят и офигевают!

Ах да, чуть не забыл - максимальный кэпхит игрока на момент завоевания им КС по-прежнему не превысил 10 млн.
ОтветМандалай
Каролину с титулом! Они реально давно уже к нему шли. Ну и по персоналиям: 1)Стаал всë-таки урвал КСТ в последний момент 2)Никишин, Свечников и Кочетков пополнили русский список обладателей КС 3)Элерс и Андерсен - второй и третий датские игроки, выигрывавшие КС после Эллера 4)Слэвин сорвал в этом году джек пот, выиграв ОИ и КС 5)Бриндамор всë-таки добился своего и как игрок, и как тренер 6)Но главный герой Каролины - еë ГМ Эрик Тулски, который перед прошлогодним дэдлайном исхитрился за 2 недели выпутаться из почти безнадёжной ситуации с Рантаненом, получив Станковена, потом летом выловил на рынке свободных агентов Элерса и КАМ, дождался приезда Никишина и в итоге за год проскочил в дамки. Представляю, как Рантанен и Нечас щас такие сидят и офигевают! Ах да, чуть не забыл - максимальный кэпхит игрока на момент завоевания им КС по-прежнему не превысил 10 млн.
По ходу ПО отмечал этот факт, что Карлина может стать самым "бюджетным", если там можно сказать, чемпионом, за последние пару сезонов так точно, никаких там игр с ЛТИР, не транжирят деньги, хотя в дедлайн от них ожидали активности и закупок, но Род уже тогда был уверен в своих парнях, это есть командная работа и тренерская рука
P.s. за обмен Рантанена, Каролина получила не только Станковена, но и Холла, там был трёхсторонний обмен, и вместе они стоят куда дешевле Рантанена, что-то в районе 9 с копейками млн
ОтветМандалай
Каролину с титулом! Они реально давно уже к нему шли. Ну и по персоналиям: 1)Стаал всë-таки урвал КСТ в последний момент 2)Никишин, Свечников и Кочетков пополнили русский список обладателей КС 3)Элерс и Андерсен - второй и третий датские игроки, выигрывавшие КС после Эллера 4)Слэвин сорвал в этом году джек пот, выиграв ОИ и КС 5)Бриндамор всë-таки добился своего и как игрок, и как тренер 6)Но главный герой Каролины - еë ГМ Эрик Тулски, который перед прошлогодним дэдлайном исхитрился за 2 недели выпутаться из почти безнадёжной ситуации с Рантаненом, получив Станковена, потом летом выловил на рынке свободных агентов Элерса и КАМ, дождался приезда Никишина и в итоге за год проскочил в дамки. Представляю, как Рантанен и Нечас щас такие сидят и офигевают! Ах да, чуть не забыл - максимальный кэпхит игрока на момент завоевания им КС по-прежнему не превысил 10 млн.
В каком смысле Стаал урвал в последний момент? Он же в питсбурге выигрывал уже...
Поздравляю Каролину! Абсолютно тренерский проект, и Бриндаморру особое уважение, за терпение, за веру в свою правоту и своих парней! По- честному, МВП - тренер, но не дают им этот титул, а из игроков - Дж.Стаал!
Теперь Торторелла поедет за своими вещами, оставленные в гостинице Роли за свой счёт не прокатило нахаляву
ОтветОлег Попов
Теперь Торторелла поедет за своими вещами, оставленные в гостинице Роли за свой счёт не прокатило нахаляву
Отправят любые вещи в любую точку мира, это ж гостиница, а не бичёвник
С одной стороны, хочется седьмой матч, с другой хочется, чтобы Бриндамор, как тренер Каролины, наконец-то выиграл Кубок Стэнли.
ОтветАлександр Масол
С одной стороны, хочется седьмой матч, с другой хочется, чтобы Бриндамор, как тренер Каролины, наконец-то выиграл Кубок Стэнли.
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Вегас мать твою нука соберись...
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