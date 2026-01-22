Глава ИИХФ Тардиф о продлении бана России и Беларуси: «Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Это произойдет, когда завершится конфликт»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал продление недопуска сборных России и Беларуси на международные соревнования.
Соответствующее решение было принято 21 января на заседании совета ИИХФ.
«Все будут счастливы, когда [Россия и Беларусь] вернутся в семью. Это будет означать, что многое уладилось. У меня нет власти останавливать вооруженные конфликты. Ни у кого нет, но я должен защитить наши соревнования.
Когда придет время, мы вернем их. Мы все еще поддерживаем контакт. В текущей ситуации невозможно организовать чемпионат мира с участием России.
Это произойдет, когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены», – сказал Тардиф.
Ранее МОК рекомендовал допустить юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой. Юниорские сборные (U18) России и Беларуси не были допущены на чемпионат мира-2026.