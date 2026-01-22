Глава ИИХФ Тардиф о продлении бана России и Беларуси: «Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Это произойдет, когда завершится конфликт»

Тардиф о продлении бана России: все будут счастливы, когда она вернется.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал продление недопуска сборных России и Беларуси на международные соревнования.

Соответствующее решение было принято 21 января на заседании совета ИИХФ .

«Все будут счастливы, когда [Россия и Беларусь] вернутся в семью. Это будет означать, что многое уладилось. У меня нет власти останавливать вооруженные конфликты. Ни у кого нет, но я должен защитить наши соревнования.

Когда придет время, мы вернем их. Мы все еще поддерживаем контакт. В текущей ситуации невозможно организовать чемпионат мира с участием России.

Это произойдет, когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены», – сказал Тардиф.

Ранее МОК рекомендовал допустить юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой. Юниорские сборные (U18) России и Беларуси не были допущены на чемпионат мира-2026.