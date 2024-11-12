  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о Рирдене в «Авангарде»: «Ладно бы Боумэна или Кинэна, но везут парня без имени, с какой-то немецкой фамилией. Повлияла история Гру в «Тракторе», наверное»
9

Давыдов о Рирдене в «Авангарде»: «Ладно бы Боумэна или Кинэна, но везут парня без имени, с какой-то немецкой фамилией. Повлияла история Гру в «Тракторе», наверное»

Виталий Давыдов высказался о возможном назначении Тодда Рирдена в «Авангард».

53-летний специалист был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого Рирден входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.

«Читал в прессе, что в Омске тоже хотят сменить тренера и везут какого-то канадца. Ладно бы еще Боумэна или Кинэна, но нет, парня совсем без имени, с какой-то немецкой фамилией (смеется). Рискованный эксперимент.

Наверное, на всех в КХЛ повлияла история такого же неизвестного канадца – Гру, который проявляет себя в «Тракторе». Но на месте Челябинска не спешил бы с выводами.

В прошлом году «Трактор» дошел до полуфинала, команда была готовая. Посмотрим, что будет в этом плей-офф, хватит ли Челябинск на весну», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

«Авангард» договорился с Рирденом. О назначении тренера объявят до среды (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАвангард
logoТрактор
logoВиталий Давыдов
logoСкотти Боумэн
logoМайк Кинэн
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoТодд Рирден
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о «Тракторе»: «Гру не сделал ничего выдающегося – ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Но он заслуживает уважения – хочет ставить хоккей, а не драмкружковые игры»
2сегодня, 09:26
«Авангард» и Рирден ведут переговоры о зарплате чуть более миллиона долларов в год («СЭ»)
3вчера, 19:29
«Авангард» и Рирден – на продвинутой стадии переговоров. Контракт с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» будет на 1,5 года (Михаил Зислис)
4410 ноября, 11:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зайцев травмировался и пропустит матч СКА с «Сибирью». Защитник сыграл 2:48 с «Авангардом» («Матч ТВ»)
1 минуту назад
Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков («Матч ТВ»)
1517 минут назад
Ротенберг о Демидове: «В «Монреале» нет таких партнеров для Ивана, как в СКА. Одноклубники помогли ему стать лучше во всех аспектах»
2435 минут назад
Губерниев о серии поражений СКА: «Не надо ругать тренерский штаб и говорить, что команда ни на что не способна. СКА и Ротенберг – отличные раздражители, но клуб выйдет из ямы»
14сегодня, 10:39
Третьяк о введении Дацюка в Зал славы: «Павел – единственный, кто выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Его имя вписано золотыми буквами в историю хоккея»
12сегодня, 09:57
Агент Овечкина о результативности игрока: «Саша внес корректировки и правильно подготовился к сезону»
8сегодня, 09:39
Андрей Назаров: «Отношения России и США – двух сверхдержав, начинают выравниваться. Но у нас свой путь – мы объединились вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
44сегодня, 09:15
Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»
6сегодня, 08:15
Дацюк поблагодарил бывших партнеров и тренеров на церемонии введения в Зал славы. Он назвал Крикунова, Федорова, Ковальчука, Малкина и Овечкина, особо выделив Ларионова
11сегодня, 07:40
Мичков после матча с «Сан-Хосе»: «У меня было много энергии. Две игры посмотрел со стороны, и это хорошо – отдохнул и кое-что переосмыслил»
11сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кэсселс о КХЛ: «Я адаптировался – вернулась уверенность, уже чувствую ноги. Стараюсь приносить «Авангарду» пользу разными способами»
259 минут назад
Манта порвал «кресты» и выбыл до конца сезона. У форварда «Калгари» контракт на 3,5 млн долларов до июня 2025-го
3сегодня, 11:26
Конекны о Мичкове: «Он любит соревноваться, и «Филадельфии» это в нем нравится. Матвей борется и пытается действовать без шайбы правильно. Рад видеть, что он хорошо сыграл»
3сегодня, 11:00
Мэттьюс может не сыграть с «Оттавой» и «Вашингтоном» из-за травмы верхней части тела. Пачиоретти выбыл на несколько недель
3сегодня, 10:26
Кросби о 0:6 после 1-го периода с «Далласом»: «Нельзя сдаваться, нужно играть до конца. Хочется снова выйти на площадку и действовать лучше»
сегодня, 10:12
Плющев о «Тракторе»: «Гру не сделал ничего выдающегося – ушли хоккеисты, считавшие себя пупами земли. Но он заслуживает уважения – хочет ставить хоккей, а не драмкружковые игры»
2сегодня, 09:26
Герин о продлении Капризова: «Миннесота» очень далека от этого и сосредоточена на сезоне. Кирилл просто хочет играть в хоккей, разберемся с этим позже»
1сегодня, 09:00
Шипачев о тренировках в детстве: «Вставал в 5:30 утра, ехал чуть ли не первым автобусом. Бывала такая толкучка, что не мог выйти. Проезжал несколько остановок и оттуда шел во дворец»
3сегодня, 08:43
Павел Буре о Дацюке в Зале славы: «Это высшая индивидуальная награда, самая престижная. Выдающийся хоккеист – второго такого просто нет»
сегодня, 08:28
Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»
4сегодня, 07:58