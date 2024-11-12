Давыдов о Рирдене в «Авангарде»: «Ладно бы Боумэна или Кинэна, но везут парня без имени, с какой-то немецкой фамилией. Повлияла история Гру в «Тракторе», наверное»
53-летний специалист был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого Рирден входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.
«Читал в прессе, что в Омске тоже хотят сменить тренера и везут какого-то канадца. Ладно бы еще Боумэна или Кинэна, но нет, парня совсем без имени, с какой-то немецкой фамилией (смеется). Рискованный эксперимент.
Наверное, на всех в КХЛ повлияла история такого же неизвестного канадца – Гру, который проявляет себя в «Тракторе». Но на месте Челябинска не спешил бы с выводами.
В прошлом году «Трактор» дошел до полуфинала, команда была готовая. Посмотрим, что будет в этом плей-офф, хватит ли Челябинск на весну», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
«Авангард» договорился с Рирденом. О назначении тренера объявят до среды (Metaratings)
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