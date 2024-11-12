Губерниев о серии поражений СКА: «Не надо ругать тренерский штаб и говорить, что команда ни на что не способна. СКА и Ротенберг – отличные раздражители, но клуб выйдет из ямы»
Вчера армейцы уступили «Авангарду» со счетом 1:2 в рамках Фонбет чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды пятым подряд.
«Я согласен уже с Ротенбергом, потому что они уже попадали в такую яму и наверняка из нее выйдут.
Не надо сейчас говорить, что эта команда ни на что не способна, ругать тренерский штаб. Надо выходить в плей-офф и сражаться за Кубок Гагарина, все шансы для этого есть.
Это регулярный чемпионат, хоккей – непредсказуемая игра. КХЛ – достаточно сильная лига, а на СКА по-особенному настраиваются все. СКА и Ротенберг – отличные раздражители для всех команд.
Не сомневаюсь, что они придут в себя и будут бороться за высокие места», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ротенберг о 5 поражениях подряд: «СКА уже проходил это – с последнего места мы поднялись на первое в прошлом сезоне. Надо забивать, когда есть моменты, иначе хоккейный бог наказывает»
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