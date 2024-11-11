Владимир Плющев: «Желание КХЛ сделать всех равными – глупость или наивность. Потолки не работают, уровень хоккея становится ниже. Драфт – еще один удар, имитация бурной деятельности»

Владимир Плющев высказался о возможном введении драфта в КХЛ.

Лига ранее объявила о создании рабочей группы по вопросам возвращения драфта молодых хоккеистов.

– На мой взгляд, идет имитация бурной деятельности. Сначала огромную ошибку совершили, когда разорвали все отношения с ИИХФ, в чем все уже начали убеждаться в истории с Криштофом и «Лангнау». И я вам скажу, что это только цветочки – ягодки еще впереди.

Теперь, на пути нелепого копирования НХЛ, не понимая реалий, пытаемся запустить драфт.

Выиграют от этого разве что североамериканские агенты, которые теперь будут еще более увлеченно рассказывать сказки и массово увозить 18-летних игроков. Те, чтобы избежать драфта КХЛ , будут им верить и убегать куда угодно.

– Что предлагаете?

– Постоянное желание КХЛ всех сделать равными могу объяснить только нашей глупостью или наивностью.

В условиях КХЛ все эти потолки не работают, каждый год мы уже в октябре можем назвать кубковые восьмерки на Западе и Востоке. При этом уровень хоккея в лиге с каждым годом становится ниже – и когда вернемся на международную арену, в этом сразу убедимся.

То же самое с драфтом. Это еще один удар по нашему хоккею, по воспитанию нового поколения хоккеистов. Заставим их или прятаться, или уезжать за океан. Толку никакого, только вред, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев .

У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)