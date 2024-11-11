Марченко забил 50 голов в «Коламбусе» за 151 игру – 2-й результат в истории клуба. Лучший у Нэша – 133 матча

Кирилл Марченко забросил 50-ю шайбу за «Коламбус».

24-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:4).

Россиянин забил 50 голов за 151 игру в составе «Блю Джекетс ». По этому показателю он стал вторым в истории клуба.

Быстрее Марченко до этой отметки добирался только Рик Нэш – за 133 матча.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 15 (6+9) баллов за результативность в 14 играх при полезности «плюс 3».

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