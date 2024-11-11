Марченко забил 50 голов в «Коламбусе» за 151 игру – 2-й результат в истории клуба. Лучший у Нэша – 133 матча
Кирилл Марченко забросил 50-ю шайбу за «Коламбус».
24-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:4).
Россиянин забил 50 голов за 151 игру в составе «Блю Джекетс». По этому показателю он стал вторым в истории клуба.
Быстрее Марченко до этой отметки добирался только Рик Нэш – за 133 матча.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 15 (6+9) баллов за результативность в 14 играх при полезности «плюс 3».
Овечкин-ниндзя, джедай Сергачев и Влад Наместников в «Скуби-Ду». Костюмы игроков НХЛ на Хэллоуин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости