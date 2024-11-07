«Амур» проиграл 10-й матч подряд. Команда идет последней на Востоке
«Амур» проиграл десятый матч подряд.
В игре регулярного Фонбет чемпионата КХЛ хабаровский клуб в овертайме уступил «Металлургу» со счетом 1:2.
Это поражение стало для «Амура» десятым подряд. Последнюю победу команда одержала 13 октября над «Ладой» (2:0).
Хабаровчане идет на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 24 игры. Следующий матч они проведут 9 ноября дома против «Автомобилиста».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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