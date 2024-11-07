Разин о 2:1 с «Амуром»: «Аномальная победа. Соперник играл лучше, больше создавал и хотел победить. «Металлург» забрал 2 очка – это главное»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ магнитогорцы переиграли соперника в овертайме со счетом 2:1.

«В прошлом сезоне мы проиграли в Хабаровске 6:7. И в плей-офф тоже были провальные периоды, когда уступали при хорошей игре.

Сегодня можно сказать, что счет не по игре. «Амур » играл лучше, больше создавал и хотел победить. Тяжелая аномальная победа для нас. Два очка забрали, это самое главное.

Я стараюсь не ругать и не хвалить вратарей. Но сегодня заслуга Смолина в победе очень велика», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .