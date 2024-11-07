Разин о 2:1 с «Амуром»: «Аномальная победа. Соперник играл лучше, больше создавал и хотел победить. «Металлург» забрал 2 очка – это главное»
Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Амуром».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ магнитогорцы переиграли соперника в овертайме со счетом 2:1.
«В прошлом сезоне мы проиграли в Хабаровске 6:7. И в плей-офф тоже были провальные периоды, когда уступали при хорошей игре.
Сегодня можно сказать, что счет не по игре. «Амур» играл лучше, больше создавал и хотел победить. Тяжелая аномальная победа для нас. Два очка забрали, это самое главное.
Я стараюсь не ругать и не хвалить вратарей. Но сегодня заслуга Смолина в победе очень велика», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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