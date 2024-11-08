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Ротенберг об отсутствии Толчинского в составе: «У него отличный эмоциональный фон, он готовится. Шанс сыграть в следующем матче есть у всех»

Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с Сергеем Толчинским.

Форвард СКА не выходил на лед в двух последних матчах клуба из Санкт-Петербурга. 2 ноября Толчинский отыграл 6 минут 10 секунд против «Салавата Юлаева».

В этом сезоне у 29-летнего нападающего 6 (3+3) очков за 22 матча при среднем игровом времени 10:15.

– Есть ли шанс, что Сергей Толчинский сыграет в Омске? У него, наверное, будет повышенная мотивация.

– У всех хоккеистов есть шанс сыграть в следующем матче. И у Сергея Толчинского – он сейчас тренируется. У него отличный эмоциональный фон, он готовится, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о том, как СКА нужно забивать: «Мусорные с рисом и мясом, как говорится в хоккейной технологии. За счет креатива можно пробить панцирь»

Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел 1-м с отрывом 2 года назад, меня тоже никуда не включали, я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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