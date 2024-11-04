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  • Бродер о вратарях: «Русские с Бобровским и Василевским доминируют, как и американцы. У Канады были Руа, Луонго и Прайс, но мы не производим голкиперов так, как когда-то»
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Бродер о вратарях: «Русские с Бобровским и Василевским доминируют, как и американцы. У Канады были Руа, Луонго и Прайс, но мы не производим голкиперов так, как когда-то»

Мартин Бродер высказался о вратарской школе в Канаде.

«Мы пережили период, когда [сильных канадских вратарей] было много – я, Патрик Руа, Роберто Луонго, Кэри Прайс. Сейчас определенно нет такой уверенности, и я не могу сказать почему.

Американцы с Хеллибаком, Свайменом, Эттинджером и русские с Бобровским и Василевским, доминируют на этой позиции.

Просто по какой-то причине мы не производим вратарей так, как когда-то», – сказал бывший голкипер «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродер.

Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНью-Джерси
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoДаллас
logoСергей Бобровский
logoМартин Бродер
logoРоберто Луонго
logoНХЛ
logoПатрик Руа
logoКэри Прайс
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoКоннор Хеллибак
logoДжейк Эттинджер
logoДжереми Сваймен
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