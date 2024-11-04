Бродер о вратарях: «Русские с Бобровским и Василевским доминируют, как и американцы. У Канады были Руа, Луонго и Прайс, но мы не производим голкиперов так, как когда-то»
Мартин Бродер высказался о вратарской школе в Канаде.
«Мы пережили период, когда [сильных канадских вратарей] было много – я, Патрик Руа, Роберто Луонго, Кэри Прайс. Сейчас определенно нет такой уверенности, и я не могу сказать почему.
Американцы с Хеллибаком, Свайменом, Эттинджером и русские с Бобровским и Василевским, доминируют на этой позиции.
Просто по какой-то причине мы не производим вратарей так, как когда-то», – сказал бывший голкипер «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродер.
Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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