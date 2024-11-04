Карбери о 2:4 с «Каролиной»: «Игра не была близкой. 75% времени «Вашингтон» провел на своей половине, но мы не опускали руки и боролись»
Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Каролины».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» уступили в гостях со счетом 2:4. «Харрикейнс» перебросали соперника 45:21.
«Игра не была близкой, но надо отдать должное нашим парням. Мы не опустили руки и боролись. «Вашингтон» находился на своей половине площадки, наверное, 75 процентов матча.
Мы не могли преодолеть их давление в средней зоне и навязать борьбу в зоне соперника», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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