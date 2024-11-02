Деанджело извинялся перед Ротенбергом после одного из матчей СКА: «Я должен быть одним из лучших в КХЛ, нужно выдавать максимум. Я сыграл не лучшим образом»
Энтони Деанджело извинялся перед Романом Ротенбергом после одной из игр СКА.
Ранее главный тренер армейцев рассказал, что после одного из матчей регулярного чемпионата 29-летний защитник сказал ему: «Я очень плохо сыграл, извините меня».
– Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?
– Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре.
Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше, – заявил защитник СКА Энтони Деанджело.
Деанджело о Ротенберге: «Отличный тренер, у нас хорошие отношения. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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