Деанджело извинялся перед Ротенбергом после одного из матчей СКА: «Я должен быть одним из лучших в КХЛ, нужно выдавать максимум. Я сыграл не лучшим образом»

Энтони Деанджело извинялся перед Романом Ротенбергом после одной из игр СКА.

Ранее главный тренер армейцев рассказал , что после одного из матчей регулярного чемпионата 29-летний защитник сказал ему: «Я очень плохо сыграл, извините меня».

– Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?

– Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре.

Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше, – заявил защитник СКА Энтони Деанджело .

Деанджело о Ротенберге: «Отличный тренер, у нас хорошие отношения. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать»