Дэйли о Ничушкине: «В его восстановлении виден прогресс. Точной даты его возвращения в НХЛ пока нет»

Билл Дэйли высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо » ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ.

Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.