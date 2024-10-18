Дэйли о Ничушкине: «В его восстановлении виден прогресс. Точной даты его возвращения в НХЛ пока нет»
Билл Дэйли высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ.
Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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