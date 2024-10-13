MVP НБА Никола Йокич вручил Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ

MVP НБА Никола Йокич вручил Нэтану Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ.

Хоккеист «Колорадо » Маккиннон получил приз, вручаемый самому ценному для своей команды игроку по регулярки НХЛ , от MVP НБА 2024 года Николы Йокича.

Баскетболист «Денвера» вышел на площадку Ball Arena перед матчем против «Коламбуса» (4:6) с «Харт Трофи» в руках и поставил его на стол, после чего к нему подошел Нэтан Маккиннон. Спортсмены сделали совместное фото.

Скриншот: x.com/Avalanche