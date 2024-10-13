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MVP НБА Никола Йокич вручил Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ

MVP НБА Никола Йокич вручил Нэтану Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ.

Хоккеист «Колорадо» Маккиннон получил приз, вручаемый самому ценному для своей команды игроку по регулярки НХЛ, от MVP НБА 2024 года Николы Йокича.

Баскетболист «Денвера» вышел на площадку Ball Arena перед матчем против «Коламбуса» (4:6) с «Харт Трофи» в руках и поставил его на стол, после чего к нему подошел Нэтан Маккиннон. Спортсмены сделали совместное фото.

Скриншот: x.com/Avalanche

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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