Жамнов после 2:5 от СКА: «Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем. Месседж до игроков донесли. Сезон длинный, весь хоккей впереди»

Алексей Жамнов высказался после поражения от СКА (2:5).

– Команда должна играть 60 минут, а не 20. Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем матчи. Разберемся в ситуации, тогда все наладится. Посмотрим, сколько времени это займет.

Но месседж до игроков донесли. Сезон длинный, весь хоккей впереди. Не может команда побеждать, когда из пятерки два-три игрока выпадают.

– Как оцените действия команды в большинстве?

– Лидеры должны решать вопрос в большинстве, но пока это не происходит. Это серьезный вопрос.

Большинство – один из ключевых моментов. В начале прошлого сезона мы здорово выглядели в этом компоненте.

– Можно ли сказать, что команда физически не восстановилась после выезда?

– Я бы не сказал, что команда не восстановилась. Мы вели 2:0, но допустили ошибки, которые быть не должны, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .

Жамнов – игрокам «Спартака» во время матча со СКА: «Мы можем их побеждать. Но все должны быть, #####, заряжены, а не ###### заниматься!»