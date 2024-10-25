Жамнов после 2:5 от СКА: «Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем. Месседж до игроков донесли. Сезон длинный, весь хоккей впереди»
– Команда должна играть 60 минут, а не 20. Обидно, что не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем матчи. Разберемся в ситуации, тогда все наладится. Посмотрим, сколько времени это займет.
Но месседж до игроков донесли. Сезон длинный, весь хоккей впереди. Не может команда побеждать, когда из пятерки два-три игрока выпадают.
– Как оцените действия команды в большинстве?
– Лидеры должны решать вопрос в большинстве, но пока это не происходит. Это серьезный вопрос.
Большинство – один из ключевых моментов. В начале прошлого сезона мы здорово выглядели в этом компоненте.
– Можно ли сказать, что команда физически не восстановилась после выезда?
– Я бы не сказал, что команда не восстановилась. Мы вели 2:0, но допустили ошибки, которые быть не должны, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Жамнов – игрокам «Спартака» во время матча со СКА: «Мы можем их побеждать. Но все должны быть, #####, заряжены, а не ###### заниматься!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий