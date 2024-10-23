Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Выстрелили себя в ногу. Это ничего не дало нашему хоккею. Надо понять, кто это решение принял, почему не было обсуждения?»
Владимир Плющев высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.
– Решение попрощаться с ИИХФ считаете ошибочным?
– Оно ровным счетом ничего не дало нашему хоккею. Никаких плюсов – только минусы. Выстрелили себя в ногу.
И надо понять, кто это решение инициировал и принял, почему не было обсуждения?
Нулевая реакция на «дело Криштофа» это только подтверждает. Но, опасаюсь, все еще впереди, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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