Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Выстрелили себя в ногу. Это ничего не дало нашему хоккею. Надо понять, кто это решение принял, почему не было обсуждения?»

Владимир Плющев высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.

– Решение попрощаться с ИИХФ считаете ошибочным?

– Оно ровным счетом ничего не дало нашему хоккею. Никаких плюсов – только минусы. Выстрелили себя в ногу.

И надо понять, кто это решение инициировал и принял, почему не было обсуждения?

Нулевая реакция на «дело Криштофа » это только подтверждает. Но, опасаюсь, все еще впереди, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.