  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Выстрелили себя в ногу. Это ничего не дало нашему хоккею. Надо понять, кто это решение принял, почему не было обсуждения?»
7

Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Выстрелили себя в ногу. Это ничего не дало нашему хоккею. Надо понять, кто это решение принял, почему не было обсуждения?»

Владимир Плющев высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.

– Решение попрощаться с ИИХФ считаете ошибочным?

– Оно ровным счетом ничего не дало нашему хоккею. Никаких плюсов – только минусы. Выстрелили себя в ногу.

И надо понять, кто это решение инициировал и принял, почему не было обсуждения?

Нулевая реакция на «дело Криштофа» это только подтверждает. Но, опасаюсь, все еще впереди, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoФХР
logoИИХФ
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСочи
logoМихал Криштоф
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «Легионеры теперь – особая каста. Их капризы клубы будут стараться выполнить. Иначе есть риск получить второго Криштофа» 
19сегодня, 10:32
Плющев об отъезде Криштофа: «Продолжение дела Федотова. Мы на ровном месте устроили возню с ИИХФ. Им от демарша КХЛ ни тепло, ни холодно»
7сегодня, 08:54
Владимир Плющев: «Спартак» способен замахнуться на большие цели. Команда показывает зрелую игру, нельзя сказать, что она стабильна, но все же»
вчера, 12:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов о новом контракте с «Миннесотой»: «У меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем – увидим»
9 минут назад
Бабаев о том, может ли Прохоркин вернуться в «Авангард»: «Ничего не исключаю. Ведем переговоры с несколькими клубами»
239 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Барыс», «Авангард» против «Трактора», СКА в гостях у «Куньлуня», ЦСКА сыграет с «Амуром»
6649 минут назадLive
Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Уверен, мы станем свидетелями исторического события»
1051 минуту назад
«Авангард» подпишет Прохоркина в ближайшее время (Алексей Потапов)
13сегодня, 13:44
«Вашингтон» выиграл 4 из 5 матчей сезона. Это лучший старт клуба с регулярки-2015/16
9сегодня, 13:15
Мисюль дебютировал в НХЛ в игре против «Тампы»: 1 блок, 1 хит и «минус 1» за 12:23
сегодня, 12:38
Вайсфельд об отъезде Криштофа: «Не вижу предпосылок для вакханалии. С чего иностранцам уезжать? В КХЛ зарплаты выше. Для ИИХФ ситуация представляет больше опасности»
6сегодня, 11:47
Пашков о гражданстве РФ Пакетта: «Не вижу, какой смысл в раздаче российских паспортов. Пусть те, кто это делают, объяснят причины, мне они не ясны»
7сегодня, 11:15
Спунер о проблемах «Авангарда»: «Мы очень много пропускаем, почти 3 гола за матч – это непозволительно. Состав серьезно обновился, необходимо время, чтобы появилась сыгранность»
4сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» ошибочно поздравил Бурдасова с 1-й шайбой за клуб. Это 3-й гол форварда
2 минуты назад
Задоров о 0:4 от «Нэшвилла»: «Бостону» предстоит над многим поработать. В НХЛ трудно побеждать. Они создавали моменты и реализовали их. А мы этого не делали»
18 минут назад
Кэсселс – в составе «Авангарда» на матч против «Трактора». Макеев заявлен 13-м нападающим
3сегодня, 13:25
Вайсфельд о «Спартаке»: «То, что они умудрились проиграть «Адмиралу», ведя 3:0, станет полезным уроком для некоторых игроков»
1сегодня, 12:55
Холл набрал 700-е очко в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2010 с таким достижением
6сегодня, 12:18
Максим Сушинский: «Рад, что Панарин в такой форме. Артемий доказывает, что он отличный снайпер»
1сегодня, 11:58
Тренер «Трактора» Рише о любимом российском игроке: «Малкин. Они с Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант»
сегодня, 11:30
Подколзин не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 09:05 против «Каролины» – минимальное время в сезоне
4сегодня, 11:09
Директор «Северстали» о слухах про уход Душака и Дыбленко: «Это надо у СМИ спрашивать – откуда у них такая информация»
1сегодня, 10:43
Защитник «Барыса» Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо»
сегодня, 10:12