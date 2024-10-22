Владимир Плющев: «Спартак» способен замахнуться на большие цели. Команда показывает зрелую игру, нельзя сказать, что она стабильна, но все же»

Владимир Плющев оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Я бы не сказал, что «Спартак » показывает шоу прямо в каждой игре. Хотя действительно команда в этом сезоне показывает интересную игру.

А вот их перспективы в дальнейшем будут зависеть от той стратегии, которую определили в тренерском штабе и руководстве клуба. И на которую, конечно, настроены сами игроки.

«Спартак» показывает хорошую и зрелую игру, нельзя сказать, что она стабильна, но все же. Считаю, что команда способна замахнуться на большие цели», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.