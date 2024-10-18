Тардиф о переходе Криштофа в «Лангнау» при действующем соглашении с «Сочи»: «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер»

Люк Тардиф прокомментировал ситуацию со словацким форвардом Михалом Криштофом.

Вчера игрок подписал контракт с «Лангнау ». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ».

Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР .

Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа , поэтому ИИХФ тоже одобрила его – в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.