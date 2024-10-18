Тардиф о переходе Криштофа в «Лангнау» при действующем соглашении с «Сочи»: «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер»
Люк Тардиф прокомментировал ситуацию со словацким форвардом Михалом Криштофом.
Вчера игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи».
Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР.
Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его – в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости