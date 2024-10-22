Фетисов о гражданстве РФ Пакетта: «Молодец, это осознанное решение. Наш паспорт просто так не дают. Думаю, он хочет задержаться в стране»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.
«Могу поздравить Пакетта с русским паспортом! Молодец, это осознанное решение.
Думаю, он хочет задержаться в России. Наш паспорт просто так не дают», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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