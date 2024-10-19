«Барыс» проиграл 14 из 17 матчей сезона КХЛ
«Барыс» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 14-е поражение команды в 17 играх сезона.
Напомним, 17 октября «Барыс» возглавил Галым Мамбеталиев. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон.
На данный момент «Барыс» занимает последнее место в таблице КХЛ, набрав 7 очков после 17 игр.
В следующем матче, 21 октября, команда сыграет с минским «Динамо».
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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