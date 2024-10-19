«Барыс» проиграл 14 из 17 матчей сезона КХЛ

«Барыс» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 14-е поражение команды в 17 играх сезона.

Напомним, 17 октября «Барыс» возглавил Галым Мамбеталиев . Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон.

На данный момент «Барыс» занимает последнее место в таблице КХЛ , набрав 7 очков после 17 игр.

В следующем матче, 21 октября, команда сыграет с минским «Динамо».

Революция в «Барысе»: выгнали легионеров и уволили второго тренера за месяц