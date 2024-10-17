Кросби о Малкине: «Помню, как наблюдал за игрой Джино, ждал, когда он приедет в «Питтсбург». Он с самого начала казался особенным»

Сидни Кросби поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

Сегодня Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби . В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения .

«Я помню, как наблюдал за игрой Джино – очевидно, он перешел в команду в мой второй сезон – но тогда я просто терпеливо ждал, когда он приедет, и надеялся, что это произойдет скорее раньше, чем позже.

Просто имея возможность понаблюдать за ним до этого, зная, насколько он был хорош. Конечно, вы никогда не знаете наверняка, но он с самого начала казался особенным.

Я надеялся, что все сложится именно так. И так и получилось. Я очень благодарен за это. Я думаю, что будь то такие моменты, как сегодня, или все то, что мы пережили вместе, хорошее или плохое – было просто невероятно быть частью команды и играть с ним на протяжении такого количества времени.

Я хотел [отдать передачу на 500-й гол Малкина]. В последних нескольких играх я хотел найти способ сделать это», – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .