Кросби о Малкине: «Помню, как наблюдал за игрой Джино, ждал, когда он приедет в «Питтсбург». Он с самого начала казался особенным»
Сегодня Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения.
«Я помню, как наблюдал за игрой Джино – очевидно, он перешел в команду в мой второй сезон – но тогда я просто терпеливо ждал, когда он приедет, и надеялся, что это произойдет скорее раньше, чем позже.
Просто имея возможность понаблюдать за ним до этого, зная, насколько он был хорош. Конечно, вы никогда не знаете наверняка, но он с самого начала казался особенным.
Я надеялся, что все сложится именно так. И так и получилось. Я очень благодарен за это. Я думаю, что будь то такие моменты, как сегодня, или все то, что мы пережили вместе, хорошее или плохое – было просто невероятно быть частью команды и играть с ним на протяжении такого количества времени.
Я хотел [отдать передачу на 500-й гол Малкина]. В последних нескольких играх я хотел найти способ сделать это», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
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