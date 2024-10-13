Выдренков об игре СКА на старте сезона: «Большая часть команды обновилась, пришло много новых хоккеистов. Нужно было время, чтобы почувствовать химию»

Иван Выдренков поделился впечатлениями от игры с Никитой Зайцевым.

– СКА штормило на старте сезона, в чем была причина?

– Это вопрос притирки. Очень большая часть команды обновилась, пришло много новых хоккеистов. Нужно было время, чтобы почувствовать химию и показать ее на льду.

– Вы начинали чемпионат КХЛ в первой паре, играли больше 20 минут. Были удивлены такому доверию?

– Да. По сравнению с сезоном-2023/2024 доверие ко мне очень возросло. Думаю, на это повлияла моя неплохая игра в сборной России.

Считаю, что выглядел на льду неплохо в первом звене СКА. У кого-то, возможно, закружилась бы голова от такого начала сезона, но я отнесся к этому абсолютно нормально, потому что долго ждал своего шанса, осталось его использовать.

– Расскажите про взаимодействие с Никитой Зайцевым. В его игре есть особенные черты?

– Да, отмечу его невероятную уверенность. На льду он чувствует себя очень спокойно, и это спокойствие передается партнерам. С ним в паре очень легко играть, потому что он внушает надежность в обороне. Если ты даже где-то ошибся, Никита может тебя подстраховать.

– Появилось ли у вас это чувство уверенности и спокойствия сейчас?

– В плане уверенности мне есть куда расти. С каждой игрой ее становится все больше и больше. Думаю, что еще через несколько матчей я стану максимально уверен в себе и буду показывать все, на что способен.

– Вы провели с Зайцевым только пару матчей, после чего переместились в пару к Степану Фальковскому. Степан в полном порядке?

– Абсолютно точно. Он доказывает это в каждой игре.

– Ваш функционал в паре с Зайцевым и Фальковским сильно отличается?

– Отличается, но не сильно. Если в паре с Зайцевым я могу позволить себе чуть больше атаковать, то с Фальковским должен больше думать об обороне.

– А вам как комфортнее?

– Я стараюсь быть более универсальным защитником: подключаюсь к атакам, бросаю, но и в обороне играю строго и надежно, – сказал защитник СКА Иван Выдренков.