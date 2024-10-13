Захар Бардаков: «Я не пью пиво после матчей. Возможно, кто-то выпивает, не могу точно сказать. Не слежу за другими»

Захар Бардаков сообщил, что не пьет пиво после матчей.

Ранее футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал , что может себе позволить выпить литр пива после игр.

«Честно говоря, не знаю, есть ли в хоккее что-то подобное. Не слежу за другими.

Возможно, кто-то выпивает, но не могу точно сказать. Лично я не пью пиво после матчей», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков .