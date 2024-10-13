Захар Бардаков: «Я не пью пиво после матчей. Возможно, кто-то выпивает, не могу точно сказать. Не слежу за другими»
Захар Бардаков сообщил, что не пьет пиво после матчей.
Ранее футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что может себе позволить выпить литр пива после игр.
«Честно говоря, не знаю, есть ли в хоккее что-то подобное. Не слежу за другими.
Возможно, кто-то выпивает, но не могу точно сказать. Лично я не пью пиво после матчей», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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