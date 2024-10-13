Дмитрий Рябыкин: «У СКА мощнейший состав, но пока идет притирка. Мастера привыкают к своим ролям. Команда будет прибавлять»
Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.
– Неровно выступает СКА.
– Вчерашний матч армейцев против «Автомобилиста» – показательный. Быстрый старт с голом Кузнецова, потом две шайбы Екатеринбурга и сильный третий период Питера с четырьмя голами.
У СКА мощнейший состав, но пока только идет его притирка. Мастера привыкают к своим ролям, для кого-то, возможно, непривычным.
Игра идет 60 минут, нет физической возможности дать каждому из хоккеистов привычные для него 20 минут. Отсюда моменты с адаптацией – и неровный ход команды. Но не сомневаюсь, что она будет очень мощно прибавлять, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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