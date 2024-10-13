Дмитрий Рябыкин: «У СКА мощнейший состав, но пока идет притирка. Мастера привыкают к своим ролям. Команда будет прибавлять»

Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.

– Неровно выступает СКА.

– Вчерашний матч армейцев против «Автомобилиста » – показательный. Быстрый старт с голом Кузнецова, потом две шайбы Екатеринбурга и сильный третий период Питера с четырьмя голами.

У СКА мощнейший состав, но пока только идет его притирка. Мастера привыкают к своим ролям, для кого-то, возможно, непривычным.

Игра идет 60 минут, нет физической возможности дать каждому из хоккеистов привычные для него 20 минут. Отсюда моменты с адаптацией – и неровный ход команды. Но не сомневаюсь, что она будет очень мощно прибавлять, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.