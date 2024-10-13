  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Рябыкин: «У СКА мощнейший состав, но пока идет притирка. Мастера привыкают к своим ролям. Команда будет прибавлять»
4

Дмитрий Рябыкин: «У СКА мощнейший состав, но пока идет притирка. Мастера привыкают к своим ролям. Команда будет прибавлять»

Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.

– Неровно выступает СКА.

– Вчерашний матч армейцев против «Автомобилиста» – показательный. Быстрый старт с голом Кузнецова, потом две шайбы Екатеринбурга и сильный третий период Питера с четырьмя голами.

У СКА мощнейший состав, но пока только идет его притирка. Мастера привыкают к своим ролям, для кого-то, возможно, непривычным.

Игра идет 60 минут, нет физической возможности дать каждому из хоккеистов привычные для него 20 минут. Отсюда моменты с адаптацией – и неровный ход команды. Но не сомневаюсь, что она будет очень мощно прибавлять, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoАвтомобилист
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Захар Бардаков: «Я не пью пиво после матчей. Возможно, кто-то выпивает, не могу точно сказать. Не слежу за другими»
3сегодня, 16:46
Вратарь Картер Харт не перейдет в СКА (Алексей Шевченко)
13сегодня, 15:20
«Помните Шулшера? Его называли Golden substitute». Новый шедевр от Романа Ротенберга
70сегодня, 14:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» примет «Калгари», «Даллас» – «Сиэтл», «Вегас» против «Анахайма» 
1515 минут назад
Агент Прохоркина и Калинина: «Движения есть, ведем переговоры каждый день. Но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом»
21 минуту назад
Выдренков об игре СКА на старте сезона: «Большая часть команды обновилась, пришло много новых хоккеистов. Нужно было время, чтобы почувствовать химию»
346 минут назад
Захар Бардаков: «Я не пью пиво после матчей. Возможно, кто-то выпивает, не могу точно сказать. Не слежу за другими»
3сегодня, 16:46
Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто» (641), обогнав Рона Эллиса
9сегодня, 16:15
Вратарь Картер Харт не перейдет в СКА (Алексей Шевченко)
13сегодня, 15:20
Сергей Гомоляко: «Я был против того, чтобы отдавать Карпова. Команду сохранить непросто. Каждый игрок чемпионского состава «Металлурга» хотел зарплату чуть больше»
7сегодня, 14:59
Крикунов об «Авангарде»: «Хоккеисты явно в не очень хорошем физическом состоянии находятся. Состав-то хороший, должен показывать иной результат»
6сегодня, 14:45
Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд за два года, в этом сезоне будет сложно. Бэкстрема нет, Саше нужен элитный плеймейкер»
7сегодня, 13:57
Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»
15сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд об игре «Авангарда»: «Предпосылки к такому началу сезона были. У них сильная первая тройка, все было заточено на нее. А потом выпал лучший игрок – Ткачев. Неизвестно, когда он вернется»
16 минут назад
Гребенкин дебютировал в АХЛ. Он не набрал очков за фарм «Торонто»
31 минуту назад
Пастрняк вышел на 5-е место по победным голам в истории «Бостона»
3сегодня, 17:45
Капризов сделал 2+ передачи за матч в 34-й раз в карьере и вышел на 7-е место в истории «Миннесоты»
1сегодня, 17:17
Мифтахов об удалении в матче со «Спартаком»: «Чуть-чуть взыграли эмоции. Получил опыт – буду впредь с этим аккуратнее»
2сегодня, 16:54
Петан про уровень КХЛ и АХЛ: «Их трудно сравнить. Здесь больше площадка, другой стиль игры. Мне здесь нравится, все игроки очень мастеровитые»
2сегодня, 16:34
Вайсфельд о Мичкове: «Уровень таланта вопросов не вызывает. Другое дело, что были моменты, связанные с его поведением в России. Как он будет вести себя в НХЛ, посмотрим»
2сегодня, 15:56
Дементьев об НХЛ: «Шестеркин, Бобровский, Василевский – у нас целая россыпь прекрасных вратарей. Они будут продолжать выступать на высоком уровне и гордо нести российское знамя»
1сегодня, 15:50
Максим Рыбин: «Авангард» лихорадит, но так не должно быть. Там много сильных исполнителей. Это топ-команда, которая должна играть более стабильно»
1сегодня, 15:35
Чибриков набрал 1+2 за фарм «Виннипега» и стал 1-й звездой матча АХЛ
3сегодня, 14:35