Вратарь Картер Харт не перейдет в СКА (Алексей Шевченко)

Вратарь Картер Харт не станет игроком СКА.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко .

«Гарантирую, что вратаря Картера Харта не будет в СКА .

Много причин, но эта кандидатура отвалилась полностью», – написал Шевченко.

Харт ранее играл в НХЛ за «Филадельфию». В июне клуб не стал делать квалификационное предложение вратарю.

Напомним, что ранее Харту наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года. Хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.