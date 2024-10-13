Вратарь Картер Харт не перейдет в СКА (Алексей Шевченко)
Вратарь Картер Харт не станет игроком СКА.
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
«Гарантирую, что вратаря Картера Харта не будет в СКА.
Много причин, но эта кандидатура отвалилась полностью», – написал Шевченко.
Харт ранее играл в НХЛ за «Филадельфию». В июне клуб не стал делать квалификационное предложение вратарю.
Напомним, что ранее Харту наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года. Хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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