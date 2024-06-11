Макдэвид про 0-2 с «Флоридой»: «Возможность узнать, из чего сделана наша команда. Жду, когда мы окажемся зажаты в угол и в нас начнут сомневаться, чтобы собраться и преодолеть трудности»

Коннор Макдэвид высказался после 2-го матча с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» уступили «Флориде» (1:4, 0-2) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Это захватывающе, очередная возможность для нашей команды собраться и выкарабкаться из сложной ситуации. Это должно быть трудно, и я с нетерпением жду, когда увижу, из чего сделана наша команда.

Я рад видеть, как мы будем бороться с трудностями и с нетерпением жду, когда люди снова начнут нас сомневаться, когда мы окажемся зажаты в угол.

Они отличная команда, хорошо обороняются, у них отличный вратарь, они делают много хороших вещей на льду. Это финал Кубка Стэнли, и они делают его трудным.

Нужно выиграть одну игру, в какой бы день это ни было. Мы должны быть лучше, и мы точно можем быть лучше. Я думаю, они подняли уровень, а мы сегодня не смогли его достичь.

Мы должны работать, чтобы выбраться из этого, всегда все начинается с работы в нашей команде. У них уникальное меньшинство, так же как и команда в целом уникальна.

Они агрессивны, нам нужно, чтобы ребята были готовы к шайбе, чтобы они делали хорошие передачи. Нам нужно отдавать хорошие передачи одну за другой, пока у нас это не получается», – сказал капитан « » .