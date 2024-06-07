Вячеслав Фетисов: «С 2030 года миром будут рулить страны, которые найдут решения в зеленой экономике. У нас треть мировых запасов воды – нужно использовать этот ресурс как разменную монету и беречь»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика Здоровье Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что России нужно развивать зеленую экономику.

«Начиная с 2030 года, миром будут рулить те страны, которые найдут решения в зеленой экономике, природосберегающих технологиях, во всем, что связано со здоровым образом жизни.

Мы понимаем, что без воды, а сегодня эта проблема касается более 100 стран, жизнь человека невозможна. Здесь у нас колоссальный ресурс в плане дальнейшего переговорного процесса в том числе.

То есть, если треть [мировых] запасов воды находится на нашей территории, то, наверное, мы в ближайшее время будем влиять и использовать ресурс как разменную монету, с одной стороны, а с другой – ищем технологии, которые позволят нам сберегать этот ресурс, потому что он истощается.  

Вода – это то, что требует сегодня очень внимательного отношения. Понимаем, что качество воды сегодня ужасное, реки, которые являются у нас главным богатством, тоже не в идеальном состоянии. И поведенческое отношение к природе должно поменяться. 

Бизнес и государство должны понять, что это тот ресурс, который истощается, оказывается, и требует очень трепетного отношения. Я уверен, что у нас настолько талантливые молодые ребята, которые найдут решения по замене того, что сегодня недоступно для нашей страны», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нефть, газ, никель, алмазы, уголь, зерно продали, теперь за воду принялись. Что это, если не настоящий патриотизм?
+28
-2
+26
Беречь это застроить берега Байкала китайскими заводами и изменить его природоохранный статус? Очень бережно.
+28
-3
+25
Сам себе противоречит
"У нас треть мировых запасов воды – нужно использовать этот ресурс как разменную монету и беречь"
+21
-2
+19
Ну это ясно, вот сегодня была новость, что США использовали больше солнечной энергии за первую четверть 2024 чем за весь 2018-й год, а какими успехами может похвастаться Фетисов? Или опять новости из будущего?
+15
-2
+13
Китай вас спрашивать не будет.
+13
-3
+10
Использовать как разменную монету, то есть шантажировать всех как ядерной кнопкой?
Типа, "Щас как бахнем! А потом ещё не нальём (воды)"
+10
-2
+8
Еще один про 2030 поет, вы уже надеюсь или сидеть будете, или уедете в неизвестном направлении к тому времени. Вашими обещаниями, даже в туалете ничего не вытереть.
+8
-2
+6
У нас настолько талантливые молодые ребята, которые найдут решения по замене того, что сегодня недоступно для нашей страны.

Эти талантливые молодые ребята или уехали, или не будут работать на вас принципиально. А "ваши" молодые ребята умеют только гойдовать, выискивать иноагентов и надувать щеки на форумах.
+10
-4
+6
Если он про Байкал, то это уникальное по составу чистейшей воды озеро давно засрано. Начало положено байкальским ЦБК, докончат наши друзья китайцы глобальной вырубкой заповедных лесов вокруг Байкала. Год назад наша Госдума одобрила эту вырубку.
+8
-2
+6
Фетисов, ещё раз, 25й наверное, тебя приглашали по проблеме вырубки десятков гектар вековых сосен в Троицке, просили помочь! Пожал руки активистам, сделал фото и .....слился. Очкарик хренов.
+5
-1
+4
воду сейчас уже успешно опресняют, так что мимо )
+6
-3
+3
Винни Пух и Пандочка правильно распорядятся😏
+4
-2
+2
Сложно жить прошлым. Почитал бы про опреснение, у Израиля Сорек выдаёт 624 000 м3/сутки, Рас-Эль-Хаир у саудитов - 1 036 000. Бегают по кругу старики, машут пожелтевшими бумажками, пока весь мир пытается двигаться вперёд. Клуб пикейных жилетов
+3
-1
+2
Учитывая, что Россия вообще не ищет никаких решений в зелёной экономике, это звучит как угроза)
+3
-1
+2
Разменять бы десяток таких как Фетисов,на одного нормального депутата.
+3
-2
+1
Такая кучас концентрированного бреда.. он там бухает или что?
+1
0
+1
Sports спортивный портал, в котором публикуют новости спорта? А не высказавыния знаменитых спортсменов прошлого на какую-нибудь тему не связанную со спортом?!!!)
+2
-1
+1
Всё что восточнее Уральских гор - застроено и соответственно засрано компаниями с китайским капиталом.
Про этот "зелёный мир" говорит продажный депутат Фетисов ?
+2
-1
+1
Вроде в Крыму были проблемы с водой. Может там сначала наладить, а потом уже и разменивать?
+3
-2
+1
А если не будут?Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.
+3
-2
+1
Ответ Alexander
Вроде в Крыму были проблемы с водой. Может там сначала наладить, а потом уже и разменивать?
Да во всех городах РФ, наверное, то, что течет из-под крана - пить нельзя....
+1
-1
0
Ответ Алексей Виноградов
не знаю кто там что опресняет, но на Кубе у меня в паре мест из крана солёная вода шла. напор при этом ого-ого. мыться солёной водой - ощущения интересные. ;-)
Куба слишком бедна для опреснения. В ОАЭ опресняют.
0
0
0
Ответ Алексей Виноградов
не знаю кто там что опресняет, но на Кубе у меня в паре мест из крана солёная вода шла. напор при этом ого-ого. мыться солёной водой - ощущения интересные. ;-)
К сожалению, процесс опреснения все ещё достаточно дорогой и энергозатратный процесс, поэтому вряд-ли эти технологии будут в ближайшее время применяться на кубе.
0
0
0
Ответ boiling water
воду сейчас уже успешно опресняют, так что мимо )
не знаю кто там что опресняет, но на Кубе у меня в паре мест из крана солёная вода шла. напор при этом ого-ого. мыться солёной водой - ощущения интересные. ;-)
0
0
0
Ответ Savardus
Использовать как разменную монету, то есть шантажировать всех как ядерной кнопкой? Типа, "Щас как бахнем! А потом ещё не нальём (воды)"
Выражение "использовать, как разменную монету" означает пренебрежительное отношение к предмету.
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Сам себе противоречит "У нас треть мировых запасов воды – нужно использовать этот ресурс как разменную монету и беречь"
Почему? Как заложника же.
+1
-1
0
Он и воздухом не побрезгует приторгонуть по случаю.
0
0
0
зеленая экономика как то не вяжется со страной 70-80% бюджета которой идут от добычи нефти и газа??
0
0
0
у биполярки ромы появился конкурент - биполярка славы)
0
0
0
вся эта треть мировой воды - это озеро Байкал , которое к 2030-му году путинского правления окончательно засрут . и потом , с озера Байкал эту воду как-то доставить нужно - что будет недешево даже самим россиянам напиться .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий