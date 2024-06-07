Вячеслав Фетисов: «С 2030 года миром будут рулить страны, которые найдут решения в зеленой экономике. У нас треть мировых запасов воды – нужно использовать этот ресурс как разменную монету и беречь»
Вячеслав Фетисов считает, что России нужно развивать зеленую экономику.
«Начиная с 2030 года, миром будут рулить те страны, которые найдут решения в зеленой экономике, природосберегающих технологиях, во всем, что связано со здоровым образом жизни.
Мы понимаем, что без воды, а сегодня эта проблема касается более 100 стран, жизнь человека невозможна. Здесь у нас колоссальный ресурс в плане дальнейшего переговорного процесса в том числе.
То есть, если треть [мировых] запасов воды находится на нашей территории, то, наверное, мы в ближайшее время будем влиять и использовать ресурс как разменную монету, с одной стороны, а с другой – ищем технологии, которые позволят нам сберегать этот ресурс, потому что он истощается.
Вода – это то, что требует сегодня очень внимательного отношения. Понимаем, что качество воды сегодня ужасное, реки, которые являются у нас главным богатством, тоже не в идеальном состоянии. И поведенческое отношение к природе должно поменяться.
Бизнес и государство должны понять, что это тот ресурс, который истощается, оказывается, и требует очень трепетного отношения. Я уверен, что у нас настолько талантливые молодые ребята, которые найдут решения по замене того, что сегодня недоступно для нашей страны», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"У нас треть мировых запасов воды – нужно использовать этот ресурс как разменную монету и беречь"
Типа, "Щас как бахнем! А потом ещё не нальём (воды)"
Эти талантливые молодые ребята или уехали, или не будут работать на вас принципиально. А "ваши" молодые ребята умеют только гойдовать, выискивать иноагентов и надувать щеки на форумах.
Про этот "зелёный мир" говорит продажный депутат Фетисов ?