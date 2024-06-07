Фетисов о санкциях и медицине: «В больницах говорят про проблемы с оборудованием, нет компонентов. Это безобразие, античеловеческая позиция и наглая политика в отношении России»

Вячеслав Фетисов оценил технологическую оснащенность больниц в России.

– Не могу не поговорить с вами о международной повестке. Антироссийские санкции как влияют на технологические процессы в медицине и во всем, что связано со здоровьем?

– Я посол ООН по пяти программам, в том числе и связанных с экологией, со спортом, здоровым образом жизни. Пару лет назад об этом постоянно говорил, что сегодня невозможно решить проблему в плане экологического благополучия планеты Земля без того, чтобы был равный доступ у всех к технологиям.

И вот куда бы ты ни пришел, в медицинский центр, в больницу первым делом спрашиваешь: «Обслуживание, запчасти, все, что связано с технологиями...» Говорят: «Да, проблемы есть». Стоит дорогостоящее оборудование, которое не работает, потому что нет компонентов, составляющих.

Это, конечно, безобразие. Я считаю, что это античеловеческая позиция. Что касается здоровья людей, должно быть доступно для всех. Это безобразие, которое показывает всю эту наглую политику в отношении нашей страны.

Но с другой стороны, у нас есть возможность искать решения. Это жизненно важно сегодня. Последние решения, в том числе и президента по кадровой политике о воспитании поколения, которое обязано эти решения искать, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.