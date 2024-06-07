Фетисов о санкциях и медицине: «В больницах говорят про проблемы с оборудованием, нет компонентов. Это безобразие, античеловеческая позиция и наглая политика в отношении России»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ ООН Политика Здоровье дискриминация Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил технологическую оснащенность больниц в России.

– Не могу не поговорить с вами о международной повестке. Антироссийские санкции как влияют на технологические процессы в медицине и во всем, что связано со здоровьем?

– Я посол ООН по пяти программам, в том числе и связанных с экологией, со спортом, здоровым образом жизни. Пару лет назад об этом постоянно говорил, что сегодня невозможно решить проблему в плане экологического благополучия планеты Земля без того, чтобы был равный доступ у всех к технологиям. 

И вот куда бы ты ни пришел, в медицинский центр, в больницу первым делом спрашиваешь: «Обслуживание, запчасти, все, что связано с технологиями...» Говорят: «Да, проблемы есть». Стоит дорогостоящее оборудование, которое не работает, потому что нет компонентов, составляющих. 

Это, конечно, безобразие. Я считаю, что это античеловеческая позиция. Что касается здоровья людей, должно быть доступно для всех. Это безобразие, которое показывает всю эту наглую политику в отношении нашей страны. 

Но с другой стороны, у нас есть возможность искать решения. Это жизненно важно сегодня. Последние решения, в том числе и президента по кадровой политике о воспитании поколения, которое обязано эти решения искать, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Есть идея, что строить партнёрские отношения с другими странами выгоднее, чем воевать
+92
-2
+90
Ну так то кое-где больницы без электричества сутками
+63
-1
+62
Бить по электростанциям человечно, так и запишем
+51
-2
+49
Ответ antineutrino
Есть идея, что строить партнёрские отношения с другими странами выгоднее, чем воевать
А зачем? У Фетисова и его начальства все нужное оборудование есть в трехкратном количестве, им норм
+38
-1
+37
Славик, ты уж определись: великая держава или технологическая дыра.
+29
-1
+28
Фетисов ты и есть сочетание человеческой наглости и лицемерия.
+28
-1
+27
Пока одни вкладывали в медицину и новые технологии, другие пилили бюджет и строили дворцы, но доступ должен быть у всех одинаковый? Хорошая логика.
+27
0
+27
Просто сказочный... А что все эти 25 лет-то делали? Почему своего-то нет ни фига? Зато "есть возможность искать решения" и вообще "верным путём идём". Вот попасть бы тебе в обычную больницу, Слава, в каком-нить глубинном ПГТ...
+19
0
+19
Ответ Любитель побеждать
Комментарий скрыт
В том числе
+19
-1
+18
Славик, в Кремлевской больнице все есть? Вот когда и там не будет - приходи, поговорим
+18
0
+18
Забыл сказать большое человеческое спасибо президенту...
+16
0
+16
А что, ваши союзники Талибан и Северная Корея не поставляют компоненты??
+16
-2
+14
Всё таки санкции имеют эффект? А говорили... Вы их не заметите, импортозамещение! Где оно?
+11
0
+11
А, так это санкции виноваты?
+11
0
+11
"Санкции лишь на пользу"
+8
0
+8
А то, что при наличии отечественного аналога лекарства (которое зачастую ни буя не лечит), больных в РФ лечат именно им - это нормально? Тебе, Славочка это не интересно?
Ах, ну да, я забыл, за это медальки с плюшками не дают...
+8
0
+8
Ответ whereissuso
А, так это санкции виноваты?
"Санкции не работают" и "санкции нам только на пользу" - говорили они...
+5
0
+5
Ответ antineutrino
Есть идея, что строить партнёрские отношения с другими странами выгоднее, чем воевать
Как и пытаться самим делать не только автоматы Калашникова, но и оборудование для больниц.
+5
0
+5
Когда Хуссейну предложили выбрать либо ракеты либо медицинские препараты, то так как он сильно радел всегда за народ, конечно выбрал ракеты, ведь народ явно хочет показать что их так просто не сломить,жалким шантажом, коллективного запада(вместе с рф) который мечтает разделить великий ирак..Сам Хуссейн конечно бы не настолько крут, из за этого и он и его окружение конечно на деньги из казны в тридорого, через всякие схемы обеспечивали себя всем необходимым. И он еще думал слава богу выборов нет, а то народ который крепнет от крутости, обходясь без всяких там лекарства и прочих радостей жизни кого нибудь по крепче выбрал, кто готов без этих всяких приколюх западных жить.
Итог басни таков- сидишь себе гадишь на запад, говоришь им про ядерные удары, про то какие они все конченные козлы, уроды, враги, а они гады тебя после этого на свои вечеринки не зовут.Свои ,изобретенные ими,ништяки не продают.Ну не оборзели ли?Если бы мы первыми все это придумали и поставили на поток,то мы точно всех кто нам угрожает все бы дали,честное пионерское.Вы нам угрозу ракет, а мы свои мерседесы, лекарства, все самое лучшее и много много поцелуев.
+5
0
+5
Ответ Красная стрела
Жаловаться смысла нет. Любая страна, которая претендует на что - то в политике- должна быть максимально автономна. Иначе так и будет. Чего от них ждали? Они б тут с радостью пустые прилавки устроили нам, если б могли. Пакостят там, до куда только могут дотянутся.
Это всё Байден с Обамой. Недавно их видели выходящими из подъезда в Нижнем Подмышкинске, застёгивающими на ходу штаны.
+5
-1
+4
""Это, конечно, безобразие. Я считаю, что это античеловеческая позиция. Что касается здоровья людей, должно быть доступно для всех. Это безобразие, которое показывает всю эту наглую политику в отношении нашей страны."

Тут нужно кое что удалить из текста.
Вот так должно быть.

Это, конечно, безобразие. Я считаю, что это античеловеческая позиция. Что касается здоровья людей, должно быть доступно для всех. Это безобразие, которое показывает. всю эту наглую политику НАШЕЙ страны.
+3
0
+3
Вывод в конце особенно грустный. Президент поставил задачу будущим поколениям искать решение той проблемы, которую сам же и создал. Надеюсь, первым решением будущих поколений будет найти веревки покрепче...
+3
0
+3
Если у главного врача оборудование простаивает, значит убирать надо такого главного, ибо ни хрена он не делает, чтобы расходники добыть. Фирмы в очередь стоят, чтобы рынок занять в высокотехнологичной медицине. Иди, Фетисов, в хоккей играй.
+3
0
+3
Людоед рассуждает о бесчеловечности. Норм.
+2
0
+2
Стоп! Разве санкции нам не на пользу?
+2
0
+2
Больницы с супероборудованием - это с ведении Управленияя делами Президента.
С там всё-всё есть.
+2
0
+2
Идёт 21 век, а в России до сих пор не смогли сделать отечественный томограф и аналог Золгенсма

Да и зачем, если у нас панты пилят и лапы тигров китайцам продают
+1
0
+1
Ну и лицемер. Тьфу на тебя
+1
0
+1
а русский карахтер как-же?
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Всё таки санкции имеют эффект? А говорили... Вы их не заметите, импортозамещение! Где оно?
даже индусы и иран с кубой не могут или не хотят помогать с медициной. лекарства, аналоги которых у нас нет, по ценам уже зашкаливают. в своей стране убили всю научную фармакологию, фармацевтику, где производство фурацилина и трисоли стало самым "величайшим" достижением
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий