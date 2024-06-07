Рыбин о блатных детях в спорте: «Сталкивался, работая тренером. Пускай везде детей одевают, обувают, а не только Москву, чтобы не родители покупали, а клубы»

Теги СКА Максим Рыбин КХЛ Советский спорт Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Максим Рыбин высказался о блатных детях в хоккее.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против блатных детей, говоря о том, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации.

«Конечно, хочется, чтобы был принцип сильнейшего. Всегда это так было, в Советском Союзе, когда тебя выбирают, потому что ты сильнее в действительности, а не потому, что чей-то папа пришел и пожелал, чтобы его ребенок играл в первом, во втором звене, когда он объективно это не тянет.

А какой-нибудь хороший, способный парень, который не может себе позволить даже иногда какую-нибудь форму, где-то «погибает». Хорошо, что эта тема поднимается, но пускай везде детей одевают, обувают, а не только Москву.

Нам нужно начать с Подмосковья и идти дальше, чтобы родители не на свои деньги все это покупали, а чтобы это все было в сильнейших клубах, а у тренеров должны быть достойные зарплаты.

Конечно, я сам с таким сталкивался. Как я, работая тренером, с этим бы не столкнулся? Но сейчас работаю немного в другой системе, у нас просто априори не может быть блатных детей», – сказал бывший форвард СКА и сборной России Максим Рыбин.

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3 комментария
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Насмешил. А кто такую систему то создал? Почему вот внук Третьяка везде пихается, хоть сам днарь? Или ж что показал Ротенберг?
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Средняя з/плата в Москве 181
Средняя з/плата в России 87
(В тысячах рублей, естессно)
Есть регионы где и того ниже
Астрахань 55
Омск 56
Самара 62
Кое-где в небольших рабочих посëлках Урала и Сибири не более 40.
Да здравствует "лучший город земли! "
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то, что этот вопрос поднимается в СМИ, уже неплохо. Но, сдвинуть систему? Не верю
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