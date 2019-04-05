Илья Брызгалов: «Переживаю за людей в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал свои высказывания о положении дел в стране.

– То, что вы делаете, высказываясь о положении дел в России-матушке, называется фрондой. Так же критически отзывается наш молодой соратник Артемий Панарин. Но вы настраиваете против себя огромную часть в том числе респектабельной публики. Хотя понятно, что вы носитель своего взгляда на все в мире. Не кажется ли вам, что выбери вы подхалимскую, подобострастную позицию, как делают девять из десяти наших соотечественников, живущих даже в Майами, вы бы, например, устроили себе плацдарм для возможной работы в России? Не жалеете ли вы, когда говорите все, что думаете? И может ли человек, живущий 10 месяцев в году на Земле Обетованной, критиковать страну, которая его породила?

– Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья. Я общаюсь с ними, получаю информацию, что происходит на самом деле. Просматриваю разные новости. Каждый год приезжаю в Россию на два месяца, и мне хватает этого времени, чтобы оценить ситуацию.

Когда меня спрашивают, я высказываю свое мнение. У меня обостренное чувство справедливости. Я переживаю за людей, живущих в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась.

И мне противна сама мысль о подхалимаже, лизоблюдстве, приспособленчестве. Это так унизительно и позорно! Я никогда себе в жизни этого не позволю. Это растаптывает человеческое достоинство. Чтобы ради денег, преференций, контрактов ты будешь говорить не то, что думаешь... Пресмыкаться, целовать эти ботинки. Никакие деньги и чины меня на это не сподвигнут.

А правду говорить легко и приятно! Да и какая разница, что обо мне думают люди? Для всех не будешь мил. Кто-то тебя поддержит, разделит точку зрения. А кто-то – нет.

Прежде всего нужно быть самим собой. Не заключать черные сделки со своей душой. Тогда ты будешь жить в мире и гармонии, – сказал Брызгалов.

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