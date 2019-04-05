Илья Брызгалов: «Россия вернулась в 1917 год. Как царь скажет, так и будет»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о том, как власти РФ помогают людям во время пандемии коронавируса.

– Правительство все отдало на откуп регионам, чтобы они сами решали.

– Конечно, регионы сами должны смотреть, что происходит на месте. В США так же, но президент объявил режим ЧС, государство помогает деньгами, Федрезерв скупает активы. Государство берет на себя эту ответственность, берет деньги в долг, чтобы помочь гражданам. И это помимо того, что делают сами штаты.

– В Америке помогают людям, попавшим из-за пандемии в затруднительную ситуацию, а у нас – живи, как хочешь.

– Государство накопило большие ресурсы, это деньги граждан России, они просто должны потребовать их в этот тяжелый момент.

– В США штаты более свободны в действиях, а у нас все ждут, что скажет главный.

– Это проблема нашей страны. У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке. Независимые губернаторы, сенаторы, депутаты, которые представляют жителей штата в правительстве.

Проблема в нашей стране в том, что люди не могут, не хотят или боятся брать ответственность, принимать решения, пусть трудные и непопулярные, но которые нужны, чтобы страна или регион развивался. А когда от тебя ничего не зависит, когда нет конкуренции, человек перестает развиваться. Когда ты только ждешь приказов сверху, ни ты как руководитель не развиваешься, ни твой регион, потому что зачем?

Что бы я ни сделал, мне сверху прилетит, скажут – не высовывайся. А один руководитель не может эффективно управлять такой большой страной. Он ложится спать, когда во Владивостоке утро наступает.

– США создавались как союз штатов, а у нас наоборот, единую империю поделили на республики. Может, менталитет не поменялся?

– Сто лет уже прошло, мало, что ли? Даже с 1991 года, когда рухнул Советский Союз, прошло уже 30 лет. Мы-то начали двигаться в правильном направлении, когда рушили СССР, но потом почему-то отказались от этого.

– Но в 90-е мало кому хорошо жилось, разве что хапугам.

– А как вы хотите? Это нормальный процесс, когда рушится одно государство и создается другое. Рвутся экономические связи, людские связи. Из одной империи получилось 15 разных государств, плюс Прибалтика, которая ушла пораньше. Все рухнуло, откуда сразу же возьмется процветающая жизнь? Надо было снова по кирпичику отстраивать страну заново, двигаться в правильном направлении.

А сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит все. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет. То есть после всего этого пути опять наступили на те же грабли, – сказал Брызгалов.

«Для чего осваивать Марс, если легче трансформировать Землю?». Брызгалов – о карантине, выборах в США и космосе