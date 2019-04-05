Вайсфельд о переходе Капризова в ЦСКА: «Вы даже не представляете, от кого был звонок! Я сказал, что подпись не поставлю»

Бывший генеральный менеджер рассказал о переходе форварда в в 2017 году.

– Вы даже не представляете, от кого был звонок! Я сам крайне удивлен. Такие люди мне вообще не звонили!

В «Салавате Юлаеве» право подписи имели два человека – генеральный директор и генеральный менеджер. Но я сразу сказал: «Все документы, связанные с трансферами и контрактами, подписываю только я». Гендиректор подписывал перелеты, питание, гостиницы – такие дела.

Когда мне сказали, что надо отдать Капризова, я ответил: «Это ваше право. Вы – руководители. Но я свою подпись под этим контрактом не поставлю». И ее там нет.

– И его забрали.

– Конечно, – сказал Вайсфельд.