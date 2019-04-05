Вайсфельд о переходе Капризова в ЦСКА: «Вы даже не представляете, от кого был звонок! Я сказал, что подпись не поставлю»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о переходе форварда Кирилла Капризова в ЦСКА в 2017 году.
– Вы даже не представляете, от кого был звонок! Я сам крайне удивлен. Такие люди мне вообще не звонили!
В «Салавате Юлаеве» право подписи имели два человека – генеральный директор и генеральный менеджер. Но я сразу сказал: «Все документы, связанные с трансферами и контрактами, подписываю только я». Гендиректор подписывал перелеты, питание, гостиницы – такие дела.
Когда мне сказали, что надо отдать Капризова, я ответил: «Это ваше право. Вы – руководители. Но я свою подпись под этим контрактом не поставлю». И ее там нет.
– И его забрали.
– Конечно, – сказал Вайсфельд.