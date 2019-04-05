Министр спорта Кузбасса о «Кузне»: «Поставлена задача выйти в КХЛ в течение трех лет»

Министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус сообщил, что перед новокузнецким поставлена задача вернуться в за три сезона.

Новокузнецкий клуб был переведен в из КХЛ в 2017 году.

– Новокузнецкий «Металлург» на протяжении многих лет играл в Континентальной хоккейной лиге и подготовил немало ярких игроков. Насколько реально в ближайшее время возвращение в КХЛ или это более отдаленный проект?



– Губернатор Кемеровской области поставил задачу, чтобы постепенно, в течение трех лет, выйти в КХЛ. Что для этого надо? Сейчас ведется огромная работа по ремонту старой, намоленной арены «Металлург». И к сентябрю строители обещают сдать ее в строй.

– Каков примерно объем выделенных средств?

– Сумму расходов мне называть некорректно, но, поверьте, это очень серьезные средства. Я, к слову, помню игру на этой арене таких мастеров, как Анатолий Мотовилов, Игорь Самочернов, Михаил Гомберг, Олег Короленко, Геннадий Груздев. Конечно, Новокузнецк – это легендарный хоккейный город. А в последние годы «Металлург» дал нашему хоккею немало известных мастеров – к примеру, Сергея Бобровского, Сергея Зиновьева, Илью Сорокина, , .



Мы прекрасно понимаем, что оставить такой город без большого хоккея нельзя. Следующий шаг – создание по большому счету обновленной команды. И в то же время надо думать и о развитии детско-юношеской хоккейной школы.

– И все же, о каких сроках возвращения в КХЛ идет речь?

– В этом сезоне повышения в классе не будет, сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию ледового дворца. И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ведь в прошлом сезоне, к слову, наша команда даже не играла в плей-офф турнира.

И когда весной следующего года мы подведем итоги выступления «Металлурга», то тогда уже можно думать о выходе в КХЛ. Нам уже сейчас предлагают влить в лигу деньги и играть в КХЛ. Но это неправильно, мы не потянем. В регионе таких средств нет. Надо понимать, что пандемия и экономический кризис многое изменят, жизнь разделилась на две части – до коронавируса и после, – сказал Мяус.