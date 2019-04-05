Президент ЦСКА о Сорокине и Капризове: «Журналисты гонятся за сенсациями. Беспочвенные слухи»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что голкипер и нападающий могут остаться в клубе еще на год.

«Совершенно беспочвенные слухи. Это очень странная информация, которую опубликовали в прессе.

Почему этот журналист публикуется в таком формате по таким серьезным вопросам? Можно же спросить у клуба или у самих хоккеистов. Наверное, наши журналисты гонятся за сенсациями. Видимо, такое время сейчас», – сказал Есмантович.

«У Сорокина и Капризова контракты с клубом закончились, и они переговоров с клубом не ведут», – приводит слова Есмантовича «Чемпионат».