Президент ЦСКА о Сорокине и Капризове: «Журналисты гонятся за сенсациями. Беспочвенные слухи»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что голкипер Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов могут остаться в клубе еще на год.
«Совершенно беспочвенные слухи. Это очень странная информация, которую опубликовали в прессе.
Почему этот журналист публикуется в таком формате по таким серьезным вопросам? Можно же спросить у клуба или у самих хоккеистов. Наверное, наши журналисты гонятся за сенсациями. Видимо, такое время сейчас», – сказал Есмантович.
«У Сорокина и Капризова контракты с клубом закончились, и они переговоров с клубом не ведут», – приводит слова Есмантовича «Чемпионат».