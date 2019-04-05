Жена Малкина: «Женя отправил Магнитогорску большую сумму денег, когда там произошел взрыв»

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Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала о том, как хоккеист помогает родному Магнитогорску. 

 – Магнитогорск в мире знают благодаря Евгению.

– В Америке уж точно. И он любит свой город, помогает ему. Просто не выкладывает в инстаграме кучу постов. Вы знаете вообще, сколько он помогает людям, детям?

– Как он помогает Магнитогорску, расскажете?

– Я не могу пойти наперекор. Если он не считает нужным рассказывать, то и я не буду. Могу сказать только о ситуации, которая освещалась в СМИ.

Когда в Магнитогорске произошел взрыв в конце 2018 года, Женю очень ранила эта ситуация. Он отправил большую сумму денег в администрацию города. Наверное, это о чем-то говорит, – сказала Кастерова. 

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года и унес жизни 39 человек. 

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