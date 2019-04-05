Жена Малкина: «Женя отправил Магнитогорску большую сумму денег, когда там произошел взрыв»

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала о том, как хоккеист помогает родному Магнитогорску.
– Магнитогорск в мире знают благодаря Евгению.
– В Америке уж точно. И он любит свой город, помогает ему. Просто не выкладывает в инстаграме кучу постов. Вы знаете вообще, сколько он помогает людям, детям?
– Как он помогает Магнитогорску, расскажете?
– Я не могу пойти наперекор. Если он не считает нужным рассказывать, то и я не буду. Могу сказать только о ситуации, которая освещалась в СМИ.
Когда в Магнитогорске произошел взрыв в конце 2018 года, Женю очень ранила эта ситуация. Он отправил большую сумму денег в администрацию города. Наверное, это о чем-то говорит, – сказала Кастерова.
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года и унес жизни 39 человек.