Жена Малкина об Овечкине: «У ребят хорошее светское общение. Могут встретиться, потренироваться, посмотреть футбол»

, супруга форварда «Питтсбурга» , рассказал об отношениях хоккеиста с .

– Вы поздравили Овечкиных с рождением второго сына?

– Да, конечно.

– Догонять не собираетесь?

– Я так и знала, что вы об этом спросите (смеется). Как только ребята родили второго, многие мне начали задавать этот вопрос.

Нас постоянно сравнивают с Овечкиными. Конечно, мы хотим. Но как бог даст, посмотрим. Единственное – я хотела бы девочку.

– Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения Жени и Саши? Друзья, товарищи, конкуренты?

– И то, и то, и то. Я всегда за здоровую конкуренцию. У них она присутствует. И это очень хорошо. В спорте это важный элемент.

Если конкуренции нет – вот это проблема. При этом у ребят хорошее светское общение. Летом они могут встретиться, провести тренировки на льду, посмотреть футбол.

– Когда приезжает в или наоборот, они не ходят на ужин?

– Нет. Думаю, что противостояния их клубов также влияют на их отношения. Но со временем накал страстей угасает. Сейчас у них более теплое общение, – сказала Кастерова.