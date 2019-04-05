Протестующие избили фотографа около арены «Питтсбурга». Президент клуба затащил его внутрь и вызвал скорую

Президент и генеральный директор Дэвид Морхаус оказал помощь фотографу KDKA-TV Иэну Смиту.

Мужчина пострадал во время протестов – на него набросились и избили около арены «Пингвинс». Морхаус стал свидетелем происшествия. Он при содействии другой группы протестующих затащил Смита на территорию арены и вызвал скорую помощь.

«Я был атакован протестующими в центре города, у арены. Они пинали меня и затоптали. Я весь в синяках и крови, но жив. Моя камера была уничтожена. Еще одна группа протестующих вытащила меня и спасла мне жизнь. Спасибо!» – поблагодарил Смит Морхауса.

«Боясь и умоляя о спасении своей жизни, он был спасен президентом «Питтсбурга» Дэвидом Морхаусом, который в то время находился в своем кабинете. Нельзя выразить словами благодарность мистеру Морхаусу за его мужество», – написал коллега Смита Лэрри Ричерт.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 7 минут. Видео инцидента распространилось по сети, после этого в Миннеаполисе и многих других городах Северной Америки начались массовые беспорядки.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда