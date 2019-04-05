Джей Ти Браун о погромах в США: «Пока вы не пройдете по улицам черной Америки, вы не можете указывать нам, как горевать»

Нападающий системы «Миннесоты» Джей Ти Браун, ныне выступающий за «Айову», высказался о погромах в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Сегодня я видел, как общество дает, оплакивает, проповедует, поет, очищается и требует правосудия.

Пока вы не пройдете по улицам черной Америки, вы не можете указывать нам, как горевать. Я горжусь красотой и силой, которые видел сегодня», – написал Браун.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 7 минут. Видео инцидента распространилось по сети, после этого в Миннеаполисе и многих других городах Северной Америки начались массовые беспорядки.

США остается мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом – почти 1,8 миллиона заболевших, больше ста тысяч человек скончались.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда