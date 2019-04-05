Вице-президент «Магнитки»: «Больше Мозякина получает только Кошечкин»

Первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков высказался после подписания нового контракта с форвардом Сергеем Мозякиным.

– История с подписанием контракта сильно затянулась.

– Определенные расхождения были. Всем понятно, что переговоры с таким игроком, как Сергей, находящемся в солидном возрасте, это не переписка сообщениями с агентом на протяжении одного дня и пара звонков. К процессу обе стороны относятся более скрупулезно.

Важно, что в итоге мы нашли понимание и с Мозякиным, и с его агентом Сергеем Паремузовым.

В связи с введением жесткого потолка зарплат всем приходится ужиматься, включая главного тренера. Он сам сможет получить бонусы, но только в том случае, если команда как минимум выйдет в финал конференции. Если удастся выступить еще лучше, то, разумеется, такой результат тоже будет достойно отмечен со стороны клуба.

– Агент Мозякина сказал нам, что переговоры получились для него одними из самых тяжелых в жизни.

– Да, я ведь человек со своим взглядом, проводящий только первую серьезную трансферную кампанию в КХЛ. Открываю для себя что-то новое.

Во главе угла стоит потолок зарплат, поэтому надо при обсуждении контракта учитывать данный момент. Соглашение, подписанное с Сергеем, оставляет его одним из самых дорогих игроков команды. Больше получает только вратарь Кошечкин, имеющий действующий контракт.

Зная отношение Мозякина к игре, его опыт и мастерство, я точно уверен, что он не будет отбывать номер. В последнем сезоне Сергей выходил на матчи с серьезными травмами, о которых мы тогда умалчивали, и давал результат. Молодежи будет чему у него поучиться.

В этом году команда не поедет куда-то на сборы из-за всем известных событий и проведет их здесь. Для этого у нас созданы все условия, – сказал Ласьков.

Ранее сообщалось, что Мозякин договорился с клубом о контракте с зарплатой 60 млн рублей. Однако «Магнитка» снизила предложение по зарплате до 50 млн рублей после того, как КХЛ приняла решение сохранить жесткий потолок заработных плат в размере 900 млн рублей.

В минувшем сезоне зарплата Мозякина в магнитогорском клубе составляла 180 млн рублей.